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Питерец.ру » Спорт » «СКА-1946» размазал по льду МХК «Атлант» со счётом 7:1, а «молодёжка» петербургского хоккейного «Динамо» победила «АКМ-Юниор» – 3:1

«СКА-1946» размазал по льду МХК «Атлант» со счётом 7:1, а «молодёжка» петербургского хоккейного «Динамо» победила «АКМ-Юниор» – 3:1

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Опубликовал: Пётр Балякин
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Фото:
vk.com
В составе МХК «Динамо» Иван Казаковцев сумел сделать дубль.

«Питерец.ру» продолжает освещать чемпионат МХЛ, где в очередном туре успешно выступили молодёжные команды СКА и «Динамо» из города на Неве. «Сорок Шестые» разделались с «Атлантом», победив разницей в 6 шайб. При этом и первый, и второй периоды завершились с минимальным преимуществом «СКА-1946»: Матвей Поляков реализовал большинство на 15-й минуте, а Матвей Короткий забил в равных составах на 36-й.

Но в третьем периоде петербуржцы устроили сопернику настоящую голевую феерию, забив сразу пять шайб с 50-й по 58-ю минуту игрового времени. Авторами заброшенных шайб «СКА-1946» в заключительной двадцатиминутке стали сотворивший дубль Иван Демидов, а также Игнат Лутфуллин, Амир Нугманов и Егор Граф. Гол престижа при счёте 0:7 в составе «Атланта» забил Тимофей Савельев.

Эта победа со счётом 7:1 не стала для «Сорок Шестых» самой крупной в сезоне МХЛ – 2023/2024. «СКА-1946» выигрывал и крупнее: 10:0 – у «СКА-Карелии», 9:3 – у «Тайфуна», 8:2 – у земляков-динамовцев. «Мамонты Югры» продолжают уверенно лидировать в МХЛ (45 очков), а «СКА-1946» удалось вырваться на вторую строчку турнирной таблицы – 36 очков.

Динамовская «молодёжка» не столь эффектно превзошла «АКМ-Юниор» (3:1), дубль сделал Иван Казаковцев.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

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