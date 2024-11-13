«Молодёжка» петербургского хоккейного «Динамо» крупно проиграла «Амурским Тиграм» в МХЛ, впереди – «Сахалинские Акулы»

Давно «Питерец.ру» не уделял внимания МХЛ, и повод нашёлся. Крупное поражение молодёжной команды петербургского «Динамо» на хабаровской «Платинум-Арене» стало для коллектива Валерия Афанасьева третьим подряд в «регулярке». Выиграв со счётом 2:0 у одноклубников из Москвы в первый день ноября, «молодёжка» динамовцев из города на Неве сначала проиграла столичным сверстникам ответную встречу (1:2), после чего последовал выезд в Хабаровск.

Первый матч с «Амурскими Тиграми» получился зрелищнее и интригующее, нежели повторный: 8 ноября «Тигры» победили со счётом 5:4 (при этом гости перебросали хабаровчан, но в ударе был Владимир Войтюк). Второй матч с дальневосточной командой сложился для петербуржцев ещё хуже – крупное поражение со счётом 1:4.

Счёт в первом периоде открыл Колодяжный, а прямо перед перерывом динамовцы пропустили классический «гол в раздевалку» – в меньшинстве после точного броска Фесенко. Ближе к экватору матча «Тигры» довели своё преимущество до крупного (Афанасьев в первом перерыве заменил Наприенко на Чернышова). На 45-й минуте МХК «Динамо» удалось сократить отставание: Владислав Плетнёв и Макар Голиков помогли отличиться Кириллу Сорокину. Завершило матч попадание Григоряна по пустым воротам.



