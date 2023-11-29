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Питерец.ру » Спорт » После разгрома «Красной Армии» со счётом 5:1 «СКА-1946» пришлось выяснять отношения с «молодёжкой» московского «Спартака» до серии буллитов

После разгрома «Красной Армии» со счётом 5:1 «СКА-1946» пришлось выяснять отношения с «молодёжкой» московского «Спартака» до серии буллитов

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Опубликовал: Пётр Балякин
0
Фото:
ВКонтакте
Вся петербургская четвёрка исполнителей буллитов – Лутфуллин, Демидов, Осипов и Короткий – забить не сумела.

Крупная победа в повторной битве с «Красной Армией» (5:1) должна была настроить поклонников «СКА-1946» на мажорный лад. Дубль в матче с «красноармейцами» в составе «Сорок Шестых» сделал Александр Филиппов, при этом первая его шайба стала победной. По разу отличились Иван Корнилов, Алексей Леонтьев и Игнат Лутфуллин. Последний набрал в чемпионате МХЛ – 2023/2024 уже 30 очков («Питерец.ру» заметил, что Лутфуллин провёл несколько игр за красногорскую «Академию СКА-Юниор»).

В матче с МХК «Спартак», который состоялся 28 ноября в «Лужниках» и не привлёк зрительского ажиотажа, «Сорок Шестые» уже к 3-й минуте получили преимущество в две шайбы. Открыл счёт с передачи Арсения Коромыслова Григорий Осипов, а вторую шайбу в ворота Корзина забросил Иван Демидов с паса Лутфуллина. В середине стартового отрезка встречи Овчинников поразил ворота Кирилла Герасимюка – 2:1 в пользу гостей к первому перерыву.

Второй период тоже завершился со счётом 2:1, но уже в пользу «красно-белых». Егор Граф с передач Лутфуллина и Демидова вернул «СКА-1946» комфортный перевес в две шайбы, но спартаковцы забили в большинстве и в равных составах – 3:3, овертайм и буллиты. В итоге МХК «Спартак» отпраздновал победу со счётом 4:3Б.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

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