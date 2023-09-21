МХЛ: «СКА–1946» разгромил «Крылья Советов» со счётом 5:1, а «молодёжка» петербургского «Динамо» обыграла «Академию-СКА-Юниор» из Красногорска – 6:4

Команда «СКА–1946» очень уверенно идёт по дистанции чемпионата МХЛ. 16 сентября «Сорок Шестые» убедительно переиграли в дерби молодёжную команду петербургского «Динамо». «Питерец.ру» впечатлён счётом в том матче – 8:2 с пользу команды Максима Соколова. После этого одержал ещё одну разгромную победу, одолев «Крылья Советов» со счётом 5:1. Шайбы в составе «СКА–1946» забросили Арсений Коромыслов, Никита Недопёкин, Матвей Поляков и Егор Граф.

В турнирной таблице МХЛ «СКА–1946» занимает промежуточное третье место, а лидируют два клуба – «Динамо-Шинник» из белорусского Бобруйска и «Академия Михайлова» из Тулы. У «Сорок Шестых» – 11 очков после 7 иг р, столько же очков в «Мамонтов Югры».

Молодёжная команда петербургского хоккейного «Динамо» встрепенулась, пропустив 8 шайб от «СКА–1946». Следующий матч динамовцев получился не менее результативным, но – победным. «Академия-СКА-Юниор», которую тренирует Герман Титов, проиграла МХК «Динамо» со счётом 4:6. После дубля Арсения Ильина красногорцы вели 2:0 на 10-й минуте, но после этого динамовцы забросили три шайбы усилиями Вишнякова, Артемьева и Шарапова. После этого дубль у «Динамо» сделал Родион Гимбатов, а шестую шайбу петербуржцев забросил Ренат Хузин.