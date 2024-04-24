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Питерец.ру » Спорт » Голкипер «СКА-1946» Павел Мойсевич отразил все 28 бросков по своим воротам и помог команде Германа Титова повести в финальной серии Кубка Харламова 3–1

Голкипер «СКА-1946» Павел Мойсевич отразил все 28 бросков по своим воротам и помог команде Германа Титова повести в финальной серии Кубка Харламова 3–1

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Опубликовал: Пётр Балякин
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Фото:
vk.com
Очень важную и очень нужную победу одержали «Сорок Шестые» 23 апреля.

«Питерец.ру» рад тому, что «СКА-1946» разгромил ярославский «Локо» в четвёртом матче финальной серии плей-офф МХЛ. Счёт 5:0 говорит сам за себя, а лавры главного героя, судя по статистике, разделили вратарь «Сорок Шестых» Павел Мойсевич и набравший 3 (1+2) очка в этой встрече Владислав Романов.

Начало разгрома было положено под занавес первого периода, когда Григорий Осипов открыл счёт с передач Ивана Выдренкова и Алексея Егорова. Сразу же Даниил Лазутин при помощи Романова и Никиты Сураева довёл преимущество хозяев льда до двух шайб. И второй периоде «СКА-1946» удалось выиграть с тем же приятным счётом 2:0. Романов на 26-й минуте довёл перевес команды Германа Титова в счёте до крупного (ассистентом этой заброшенной шайбы выступил Лазутин), а на 37-й минуте «Локо» подвёл схлопотавший малый штраф Марк Ульев. В большинстве отличился Григорий Осипов, которому ассистировали Романов и Ярослав Коростелёв.

А на 56-й минуте «Сорок Шестые» снова забили в большинстве: Никита Недопёки установил итоговый счёт 5:0 (передачи себе в актив записали Игнат Лутфуллин и Матвей Короткий). Голкипер «СКА-1946» Мойсевич оформил «сухарь», и не исключено, что именно он выйдет в основном составе и в пятом матче финала.



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