«СКА–1946» разгромлен череповецким «Алмазом» со счётом 1:4, повторный матч с тем же соперником состоится 11 сентября

«Питерец.ру» был оптимистично настроен на матч «СКА–1946» с череповецким «Алмазом». Ведь на старте сезона – 2023/2024 молодёжная команда СКА дважды обыграла «Локо». Второй из матчей с ярославцами стал ещё более результативным, чем первый, который команда Максима Соколова выиграла со счётом 5:3. Встреча с «Локо» 8 сентября подарила зрителям сразу 10 шайб, 6 из которых – на счету петербургских хоккеистов. В составе «СКА–1946» дубль тогда сделал Владимир Андреев, по разу ворота «Локо» поразили Никита Градобитов, Даниил Лазутин, Григорий Осипов и Никита Недопёкин.

Однако в матче с «Алмазом» из Череповца атака невских армейцев смогла всего лишь раз пробить Григория Волкова. При счёте 0:3 Егор Граф с передач Алексея Егорова и Игната Лутфуллина сократил отставание в счёте, но избежать крупного поражения «СКА–Неве» всё равно не удалось: на 48-й минуте форвард «Алмаза» Никитин установил окончательный счёт – 1:4 в пользу гостей. Второй период проходил при ощутимом преимуществе «Сорок Шестых», но реализовать моменты армейцам с Невы не удалось.

Взять реванш у «Алмаза» хоккеисты «СКА–1946» постараются 11 сентября: начало матча в «Хоккейном городе» – в 19:00. А МХК «Динамо» сыграет с «Тайфуном» 12 сентября.