ента новостей

22:36
«СКА–1946» разгромлен череповецким «Алмазом» со счётом 1:4, повторный матч с тем же соперником состоится 11 сентября
20:47
Выиграв интереснейший матч у саратовского «Протона», волейбольная «Ленинградка» обеспечила себе выход в следующий этап «Кубка Столетия»
15:45
Петербургская «Звезда» Дмитрия Комбарова, в 8-м туре второй лиги не только проиграла, но и не забила: произойдёт ли отставка главного тренера?
02:32
Крах петербургских команд в матчах чемпионата ВХЛ: «СКА-Нева» проиграла тульскому АКМ 2:4, «Динамо» вообще не смогло забить тюменскому «Рубину»
02:08
«Иркутск» победил на своём поле петербургское «Динамо» в матче 8-го тура третьего футбольного дивизиона, мяч у динамовцев забил Алексей Плотников
18:39
Российский теннисист Даниил Медведев смог победить первую ракетку мира Карлоса Алькараса в полуфинале Открытого чемпионата США, Вера Звонарёва сыграет в парном финале
12:21
На трассе "Сортавала" большегруз снес четыре легковушки, есть погибшие
12:15
Во Всеволожске водитель «Форда Фокус» погиб въехав в песочную горку
12:12
На севере Петербурга задержали двоих подозреваемых в уличном грабеже
12:10
В Петербурге 68-летний профессор университета перевел мошенникам почти 9,2 млн рублей
01:09
В очередном матче «Кубка Столетия» волейбольная «Ленинградка» в трёх партиях победила «Тулицу»: Анастасия Чернова набрала 17 очков
23:52
СКА проиграл в Ярославле «Локомотиву» со счётом 2:3 несмотря на подвиги защитника Александра Никишина
23:25
Германия сенсационно победила США в полуфинале на чемпионата мира по баскетболу на Филиппинах и сыграет в финале с Сербией
17:36
Водитель грузовика, сбивший группу велосипедисток в Ленобласти, заключен под стражу
14:06
На Пискаревском кладбище прошла церемония открытия мемориальной плиты, посвящённой севастопольцам – защитникам блокадного Ленинграда
13:19
В Петербурге общественники потребовали прояснить ситуацию с незаконной стройкой на придомовой территории в Калининском районе
13:07
В Петербурге стартовал международный конкурс «Внуки Победы. Ленинград»
13:04
8 сентября – День памяти жертв блокады
12:20
В Петербурге задержан байкер-педофил за развратные действия в отношении ребенка в Ленобласти
09:32
В Ленобласти иномарка насмерть сбила мужчину
09:28
В Петербурге задержали поджигателя коммунальной квартиры
09:21
В Кронштадте задержан подозреваемый в краже автомобиля в Красногвардейском районе
00:25
«СКА-Нева» после победы над тюменским «Рубином» со счётом 4:2 – во главе таблицы ВХЛ, а хоккейное петербургское «Динамо» крупно обыграло «Югру»
20:03
На US Open – 2023 в российском четвертьфинале Даниил Медеведев обыграл Андрея Рублёва, а Вера Звонарёва вышла в полуфинал парного турнира вместе с Лаурой Жигемунд
16:42
Два человека пострадали в результате падения лифта в доме на улице Циолковского
16:30
Петербургские шахматисты Власенко и Линчевский заняли первое и второе места на «Кубке Группы Магнезит» в Сатке Челябинской области
16:20
В Петербурге упростили распределение мест для обучения безработных
16:04
В центре Петербурга конфликт в кафе из-за девушки закончился нокаутом
15:57
«Бал для Золушки» дал старт финалу конкурса красоты и таланта для женщин на инвалидных колясках «Невская краса»
13:51
На трассе "Скандинавия" большегруз врезался в автомобиль сопровождения, а та по инерции - в группу девочек на велосипедах
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Спорт » «СКА–1946» разгромлен череповецким «Алмазом» со счётом 1:4, повторный матч с тем же соперником состоится 11 сентября

«СКА–1946» разгромлен череповецким «Алмазом» со счётом 1:4, повторный матч с тем же соперником состоится 11 сентября

0
38
Опубликовал: Пётр Балякин
0
Фото:
vk.com
Егор Граф стал автором единственной шайбы в составе «молодёжки» СКА.

«Питерец.ру» был оптимистично настроен на матч «СКА–1946» с череповецким «Алмазом». Ведь на старте сезона – 2023/2024 молодёжная команда СКА дважды обыграла «Локо». Второй из матчей с ярославцами стал ещё более результативным, чем первый, который команда Максима Соколова выиграла со счётом 5:3. Встреча с «Локо» 8 сентября подарила зрителям сразу 10 шайб, 6 из которых – на счету петербургских хоккеистов. В составе «СКА–1946» дубль тогда сделал Владимир Андреев, по разу ворота «Локо» поразили Никита Градобитов, Даниил Лазутин, Григорий Осипов и Никита Недопёкин.

Однако в матче с «Алмазом» из Череповца атака невских армейцев смогла всего лишь раз пробить Григория Волкова. При счёте 0:3 Егор Граф с передач Алексея Егорова и Игната Лутфуллина сократил отставание в счёте, но избежать крупного поражения «СКА–Неве» всё равно не удалось: на 48-й минуте форвард «Алмаза» Никитин установил окончательный счёт – 1:4 в пользу гостей. Второй период проходил при ощутимом преимуществе «Сорок Шестых», но реализовать моменты армейцам с Невы не удалось.

Взять реванш у «Алмаза» хоккеисты «СКА–1946» постараются 11 сентября: начало матча в «Хоккейном городе» – в 19:00. А МХК «Динамо» сыграет с «Тайфуном» 12 сентября.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

7-09-2023, 01:17
В чемпионате МХЛ «СКА–1946» обыграл ярославский «Локо» со счётом 5:3, а МХК «Динамо Санкт-Петербург» минимально уступило череповецкому «Алмазу»
26-04-2018, 16:13
«СКА – 1946» проиграл «Локо» в финале Кубка Харламова
29-08-2023, 22:26
«СКА–1946» завершил «Кубок Губернатора Тульской области» разгромом нижегородской «Чайки» со счётом 8:3 и выиграл этот предсезонный турнир
18-08-2021, 00:31
«СКА-1946» учинил сопернику разгром со счётом 6:0
1-04-2015, 23:24
СКА — 1946 сыграет с «Белыми Медведями», а «Чайка» — с «Локо» в 1/2 финала Кубка Харламова
17-03-2015, 23:06
Шестёркин побеждает в плей-офф МХЛ в составе СКА-1946

Происшествия на дорогах

0
146
9-09-2023, 12:21
На трассе "Сортавала" большегруз снес четыре легковушки, есть погибшие
0
137
9-09-2023, 12:15
Во Всеволожске водитель «Форда Фокус» погиб въехав в песочную горку
0
183
8-09-2023, 09:32
В Ленобласти иномарка насмерть сбила мужчину
0
264
7-09-2023, 13:51
На трассе "Скандинавия" большегруз врезался в автомобиль сопровождения, а та по инерции - в группу девочек на велосипедах
Наверх