«СКА-1946» удалось обыграть «Русских Витязей» со счётом 6:3, а «молодёжка» петербургского хоккейного «Динамо» разделалась в Бобруйске с лидером таблицы МХЛ

«СКА-1946» после досадного поражения от красногорской «Академии СКА-Юниор» (2:4) в прошлом туре одержало крупную победу в весьма результативном матче, состоявшемся в Балахине на арене имени Юрия Ляпкина.

Команда Максима Соколова открыла счёт в большинстве на 10-й минуте, когда «витязь» Григорий Редюк отбывал малый штраф: автором первой шайбы «СКА-Невы» в этом матче стал Матвей Короткий. Но хозяева льда догнали петербуржцев в формате «5Х3».

А вот второй период превратился в бенефис «невской» атаки: 4:0! Вячеслав Дубровцев, Даниил Лазутин, Егор Граф и Алексей Егоров поочерёдно поражали ворота «Русских Витязей», и на 39-й минуте игра была сделана – 5:1 в пользу гостей. Итог – 6:3 в пользу «СКА-Невы», Короткий сделал дубль.

А вот молодёжная команда петербургского хоккейного клуба «Динамо» преподнесла полновесную сенсацию. Динамовцы смогли победить единоличного лидера первенства МХЛ – белорусский клуб «Динамо-Шинник» из Бобруйска. Гостевой матч завершился со счётом 4:2 в пользу гостей из Санкт-Петербурга: шайбы в составе «Динамо» забросили Сергей Артемьев, Руслан Гимбатов, Кирилл Бобровских и уже в пустые ворота – Иван Казаковцев.

«Питерец.ру» обращает внимание, что следующий тур состоится 28 сентября.