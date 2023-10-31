«СКА-1946» после разгромной победы над «Тайфуном» со счётом 9:3 проиграл сегодня «Амурским Тиграм» на «Платинум-Арене» в Хабаровске – 2:3

До приезда в Хабаровск «Сорок Шестым» удалось разгромить «Тайфун на «Фетисов-Арене» во Владивостоке с рекордной для нынешнего сезона разницей в 6 шайб. «Питерец.ру» напоминает, что эта победа стала второй со столь же внушительной разницей: 16 сентября матч между «СКА-1946» и молодёжной командой петербургского «Динамо» завершился со счётом 8:2 в пользу армейцев, хет-трик тогда сделал Григорий Осипов.

Увидели немногочисленные зрители хет-трик и в матче «Сорок Шестых» с «Тайфуном»: его автором стал Егор Граф. Теперь на счету Графа – 10 заброшенных шайб в сезоне – 2023/2024, и это третий результат в клубе. Больше Графа забили только Амир Нугманов и Игнат Лутфуллин.

Именно Нугманов забросил вторую шайбу в ворота «Амурских Тигров» при счёте 1:3, реализовав большинство. Но добиться хотя бы овертайма петербуржцам не удалось: хабаровчане удержали устраивавшие их 3:2, автором победной шайбы стал «Тигр» Фесенко. По горячим следам автор первой шайбы в этой встрече Владимир Андреев пообещал разобрать ошибки, проанализировать результат и реабилитироваться на своём льду.

Возможность взять реванш у «Амурских Тигров» для «СКА-1946» наступил 24 января следующего года. Сейчас «СКА-1946» занимают пятое место в МХЛ.