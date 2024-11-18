После трудной победы над нижегородской «Спартой» волейбольная «Ленинградка» уверенно обыграла красноярский «Енисей»

«Питерец.ру» не освещал отдельно победу «Ленинградки» на тай-брейке над «Спартой», а ведь тот матч получился весьма интересным. Нижегородки дали настоящий бой фавориту, проиграв лишь на тай-брейке со счётом 12:15. В Нижнем Новгороде «Ленинградка» взяла первые две партии, причём вторую – «на балансе», со счётом 33:31. Однако «Спарта», в штате которой трудится прославленный Дмитрий Фомин, выиграла третий и четвёртый сеты и достойно билась в укороченной партии. Индивидуальной результативностью в составе «Пчёлок» отличилась Валерия Романова, набравшая 21 очко, а в у «Спарты» по 19 очков – у Карины Симоновой и Алины Шикаловой.

Красноярский «Енисей» в сезоне – 2024/2025 не блещет: с 3-го тура красноярская команда только проигрывает. Начало матча «Ленинградки» и «Енисея» прошло в равной борьбе – 5:5. Удачные действия в атаке Анастасии Гарелик помогли петербурженкам взять стартовый сет со счётом 25:20. В следующей партии борьба была крайне упорная и дело дошло до игры «на балансе». На старте второго сета вперёд вырвалась команда Николая Вахрушева, но «Ленинградка» смогла догнать и дожать соперниц в концовке – 27:25. В третьей партии «Ленинградка» сразу вышла вперёд и выиграла и третий сет (25:18) и матч (3–0).







