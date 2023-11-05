«Ленинградка» по привычке обыграла «Енисей» и пробилась в полуфинал волейбольного Кубка России

«Питерец.ру» сообщает об очередном матче волейбольной «Ленинградки» и красноярского «Енисея». На этот раз – ответная кубковая игра, в которой коллектив Александра Кашина весьма уверенно победил со счётом 3–1.

Благодаря Анастасии Гарелик «Ленинградка» смогла оторваться в счёте на 5 очков в середине первой партии. Попытки «Енисея» выровнять положение успехом не увенчались, и «Пчёлки» выиграли стартовый сет со счётом 25:18. Вернувшаяся в состав Юлия Кутюкова отличилась на старте следующей партии, когда «Ленинградка» захватила лидерство в счёте. Итог – 25:19 в пользу команды Кашина: надёжно играла связующая «Ленинградки» Анна Шевченко.

Кубковый регламент таков, что просто поведя со счётом 2–0, «Ленинградка» уже решила главную задачу – обеспечила себе место в следующем раунде. Волейболистки «Енисея» смогли воспользоваться лёгкой расслабленностью соперниц и взяли третью партию – 25:17. Но затягивать матч Кашину не хотелось, поэтому он провёл нужную ротацию состава, и вернувшиеся на площадки главные действующие лица «Ленинградки» не подвели. Четвёртая партия завершилась со счётом 25:19 в пользу петербурженок, самой результативной в составе которых стала на этот раз Кутюкова (15 очков), а не Гарелик.