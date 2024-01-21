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Питерец.ру » Спорт » Волейбольная «Ленинградка» одержала дежурную победу над нижегородской «Спартой»: у Анастасии Черновой – 13 очков

Волейбольная «Ленинградка» одержала дежурную победу над нижегородской «Спартой»: у Анастасии Черновой – 13 очков

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Опубликовал: Пётр Балякин
0
Фото:
leningradka.spb.ru
Победив нижегородок в трёх партиях, «Ленинградка» прочно обосновалась на втором месте женской Суперлиги.

Нижегородскую «Спарту» не отнесёшь к грандам женской волейбольной Суперлиги в сезоне – 2023/2024. «Питерец.ру» знал, что за 16 туров до визита в гости к «Ленинградке» команда Станислава Саликова одержала лишь четыре победы. С 6-го по 10-й туры были обыграны краснодарское «Динамо» (3–2), «Минчанка» (3–0), «Заречье-Одинцово» (3–2) и «Атом-Курск» (3–0). Нечего удивляться, что после таких результатов «Спарта» опережает лишь «Минчанку» и «Атом-Курск».

В первом круге «спартанки» уступили «Ленинградке» на своей площадке со счётом 0–3, не удалось андердогу взять у фаворита хотя бы сет и на этот раз. Динамика первой партии такова: 6:2, 17:10 и итоговые 25:14 в пользу коллектива Александра Кашина. Клубный сайт «Ленинградки» отметил в стартовой партии в составе «Диких Пчёл» Анастасию Гарелик, Анастасию Чернову, Ирину Королёву и связующую Анну Шевченко.

В дебюте второго сета шла равная борьба, но «Ленинградка» добилась преимущества «+5» и взяла эту партию со счётом 25:18 (здесь отличилась Королёва). «Спарта» пыталась сопротивляться, но запала хватило лишь на начало третьего сета, который тоже достался «Ленинградке», счёт – 25:17. Лучшую результативность показала Чернова, набравшая 13 очков, у Анны Мельниковой – 11.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

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