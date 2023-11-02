Волейбольная «Ленинградка» снова победила «Енисей», теперь уже в перенесённом матче Суперлиги

Играть и побеждать красноярский «Енисей» уже начало входить в привычку у волейболисток «Ленинградки». В перенесённом матче 14-го тура женской Суперлиги коллектив Александра Кашина в четырёх партиях одолел недавнего кубкового соперника. «Питерец.ру» отмечает феноменальную результативность Анастасии Гарелик – 32 очка !

Очень упорным получился первый сет, в начале которого «Пчёлки» смогли получить перевёс в пару очков. Кашин в решающий момент удачно взял просмотр, и «Ленинградка» смогла взять стартовую партию – 29:27.

А вот второй сет достался соперницам, несмотря на отличную игру Гарелик, счёт – 25:22 в пользу «Енисея». Подача Валерии Романовой позволяет «Ленинградке» получить «+3» в дебюте следующей партии. В середине третьего сета «Ленинградка» ведёт уже 16:12, после чего на первый план вновь вышла неудержимая Гарелик. Выиграв третью партию со счётом 25:17, «Ленинградка» не сбавила оборотов и в четвёртом сете – 25:18 и 3–1 в этом матче.

19 очков в составе победительниц набрала Анастасия Чернова, а самой результативной у красноярского клуба стала Елизавета Мазина. Поводя итоги игры, Кашин назвал игру либеро Валерии Перовой «героической» и рассказал о причинах переноса этой игры Суперлиги.