ента новостей

16:50
На трассе «Скандинавия» перекроют движение в связи с переустройством линий электропередач
16:49
Скончался худрук Петербургской филармонии Юрий Темирканов
16:45
Петербург примет отборочный этап «Кубка Федерации» по воздушной гимнастике
16:42
На КАД полностью перекроют съезд в Рыбацкое
16:22
Волейбольная «Ленинградка» снова победила «Енисей», теперь уже в перенесённом матче Суперлиги
15:43
ЦСК ВВС из Самары победил петербургское хоккейное «Динамо» по буллитам, ворота динамовцев защищал Сергей Белов
15:05
В Бокситогорске автоледи на иномарке сбила 71-летнего пешехода. Мужчина скончался в больнице
15:01
В Красногвардейском районе в ДТП с «перевертышем» погиб водитель иномарки
14:55
Конкурс театральных рецензий с денежными призами от театра БУФФ
14:52
В Приозерске женщина хранила крупную партию наркотиков в комоде
14:47
В Путилово задержали поджигателя автомобиля
14:19
В центре Петербурга внедорожник сбил 13-летнего подростка
14:16
В Колпино мужчина угрожал ножом сотрудикам магазина
14:11
В Невском районе задержализадержан молодой человек, подозреваемый в обмене пенсионерки
14:06
В Красносельском районе 42-летнюю женщину ударили ножом в живот
13:53
На севере Петербурга задержали двоих мигрантов подозреваемых в поножовщине
13:45
В Петербурге охранник школы задержан по подозрению в причинении смерти по неосторожности
13:41
Полицейские задержали представительницу кочевого народа, обокравшую пенсионерку в Пушкине
13:31
Кабмин поддержал законопроект о штрафах за спам-звонки и рекламу микрозаймов
13:27
В Петербурге вдова Героя России Татьяна Майданова присоединилась к акции «Тепло из дома»
13:18
В Петербурге двух карманников, «промышлявших» в кафе
13:11
В Петербурге задержали граффитистов, расписавших дом И.П. Павлова
00:38
Петербургский гроссмейстер Матлаков на острове Мэн одержал победу над Вагнером в 7-м туре «Большой Швейцарки ФИДЕ», Александра Горячкина занимает 5-е место
20:07
Гол Андрея Сергеева на исходе матча помог «Зениту» обыграть «Крылья Советов» в матче Кубка России
20:05
В Ленобласти мужчина задержан за сбыт крупной партии синтетических наркотиков
15:42
СКА дома проиграл «Ак Барсу», Яшкин и Кагарлицкий забросили бывшему клубу
13:36
В Петербурге задержали подозреваемого в публичной демонстрации запрещенной символики
12:52
«Океан Юрского периода»: новая выставка о морских гигантах в Санкт-Петербурге
12:51
В Гатчине задержали стрелка, раневшего прохожего в ногу
12:44
Выставка Вячеслава Глинского «Карта памяти»
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Спорт » Волейбольная «Ленинградка» снова победила «Енисей», теперь уже в перенесённом матче Суперлиги

Волейбольная «Ленинградка» снова победила «Енисей», теперь уже в перенесённом матче Суперлиги

0
22
Опубликовал: Пётр Балякин
0
Фото:
leningradka.spb.ru
4 ноября «Ленинградка» сыграет … с «Енисеем»: это будет ответный матч Кубка.

Играть и побеждать красноярский «Енисей» уже начало входить в привычку у волейболисток «Ленинградки». В перенесённом матче 14-го тура женской Суперлиги коллектив Александра Кашина в четырёх партиях одолел недавнего кубкового соперника. «Питерец.ру» отмечает феноменальную результативность Анастасии Гарелик32 очка!

Очень упорным получился первый сет, в начале которого «Пчёлки» смогли получить перевёс в пару очков. Кашин в решающий момент удачно взял просмотр, и «Ленинградка» смогла взять стартовую партию – 29:27.

А вот второй сет достался соперницам, несмотря на отличную игру Гарелик, счёт – 25:22 в пользу «Енисея». Подача Валерии Романовой позволяет «Ленинградке» получить «+3» в дебюте следующей партии. В середине третьего сета «Ленинградка» ведёт уже 16:12, после чего на первый план вновь вышла неудержимая Гарелик. Выиграв третью партию со счётом 25:17, «Ленинградка» не сбавила оборотов и в четвёртом сете – 25:18 и 3–1 в этом матче.

19 очков в составе победительниц набрала Анастасия Чернова, а самой результативной у красноярского клуба стала Елизавета Мазина. Поводя итоги игры, Кашин назвал игру либеро Валерии Перовой «героической» и рассказал о причинах переноса этой игры Суперлиги.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

30-10-2023, 15:48
Волейбольная «Ленинградка» после победы над командой Николая Карполя в Суперлиге выиграла и кубковый матч у «Енисея» из Красноярска
10-09-2023, 20:47
Выиграв интереснейший матч у саратовского «Протона», волейбольная «Ленинградка» обеспечила себе выход в следующий этап «Кубка Столетия»
24-02-2020, 13:40
«Ленинградка» сыграет в плей-офф волейбольной Суперлиги
3-09-2023, 01:41
Волейбольная «Ленинградка» в Калининграде только на тай-брейке обыграла «Тулицу», результативностью блеснули Анастасия Гарелик и Анастасия Чернова
7-10-2023, 23:17
Волейбольный клуб «Ленинградка» после победы в 1-м туре Суперлиги над «Енисеем» выиграла и у клуба «Заречье-Одинцово», на этот раз счёт 3–0
2-09-2023, 03:49
Волейбольная «Ленинградка» начала поход за «Кубком Столетия» с победы над «Протоном» в трёх партиях

Происшествия на дорогах

0
115
Сегодня, 15:05
В Бокситогорске автоледи на иномарке сбила 71-летнего пешехода. Мужчина скончался в больнице
0
68
Сегодня, 15:01
В Красногвардейском районе в ДТП с «перевертышем» погиб водитель иномарки
0
88
Сегодня, 14:19
В центре Петербурга внедорожник сбил 13-летнего подростка
0
137
Вчера, 12:41
В Приморском районе автоледи на иномарке сбила подростка на переходе
Наверх