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Питерец.ру » Спорт » Волейбольная «Ленинградка» вслед за победой над «Протоном» выиграла и матч у «Тулицы» в рамках Кубка Легенд

Волейбольная «Ленинградка» вслед за победой над «Протоном» выиграла и матч у «Тулицы» в рамках Кубка Легенд

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Опубликовал: Пётр Балякин
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Фото:
leningradka.spb.ru
В игре с «Протоном» лучшую результативность показала Анастасия Гарелик, а в матче с «Тулицей» отличилась Анастасия Чернова.

Две победы подряд одержала «Ленинградка» на петербургском этапе Кубка Легенд. Игра с саратовским «Протоном» получилась очень сложной: «Питерец.ру» обращает внимание, что «Диким Пчёлам» пришлось отыгрываться с 0–2 по сетам. А ведь стартовая партия началась хорошо – 7:4 в польщу «Ленинградки» при активной игре Анастасии Гарелик. Но после счёта 13:8 саратовчанки прибавили и сумели завершить первый сет в свою пользу – 25:23.

Равная борьба во второй партии завершилась для «Ленинградки» обидно проигранной концовкой: решающее результативное действие в составе «Протона» совершила Азанова. Третья партия дошла до игры «на балансе»: замаячило обескураживающее домашнее поражение со счётом 0–3. Но «Ленинградка» сумела взять важнейший сет со счётом 27:25, после чего вырвалась вперёд и в четвёртой партии. Судьба встречи решилась на тай-брейке: сначала 3 очка вёл «Протон», затем «Ленинградка» лидировала со счётом 12:8. Итог укороченной партии – 15:11 в пользу петербурженок, 22 очка в составе которых набрала Гарелик.

После такого триллера «Ленинградка» легко разделалась с «Тулицей», победив команду Алексея Бабешина в трёх сетах – 25:23, 25:23, 25:22. Самой результативной у «Пчёлок» стала Анастасия Чернова – 16 очков.

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