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Питерец.ру » Спорт » С поражения в трёх партиях начала полуфинальную серию с клубом «Динамо-Ак Барс» волейбольная «Ленинградка»

С поражения в трёх партиях начала полуфинальную серию с клубом «Динамо-Ак Барс» волейбольная «Ленинградка»

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Опубликовал: Пётр Балякин
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Фото:
leningradka.spb.ru
По 15 очков у победительниц набрали Брайелин Мартинес и Ангелина Сперскайте.

Узнав о поражении волейбольного клуба «Ленинградка» в Казани, «Питерец.ру» в первую очередь обратил внимание на послематчевый комментарий главного тренера «Диких Пчёл» Александра Кашина. Наставник «Ленинградки» посетовал на плохую игру на блоке – именно этот элемент игры и стал решающим фактором, предопределивший успех казанской команды. Однако серия только началась, и возможностей исправить ситуацию у «Ленинградки» будет достаточно.

В первой партии борьба была равной, однако со счёта 16:14 в свою пользу инициативой завладела команда Зорана Терзича: это позволило «Динамо-Ак Барсу» взять первый сет – 25:19. Точно такой же счёт был зафиксирован и во второй партии, которую снова выиграли хозяйки казанского Центра волейбола, несмотря на самоотверженную игру Юлии Кутюковой.

«Ленинградка» получила небольшое преимущество в счёте в дебюте третьего сета, однако казанские динамовки догнали – 11:11. Здесь «Пчёлки» снова ненадолго вырвались вперёд, но и этот сет завершился в пользу «Динамо-Ак Барса», счёт – 25:23. По 15 очков в составе хозяев набрали Ангелина Сперскайте и Брайелин Мартинес. Самыми результативными у «Ленинградки» стали Валерия Романова и Анастасия Чернова – по 11 очков. Второй матч – уже 6 марта.


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