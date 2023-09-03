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Питерец.ру » Спорт » Волейбольная «Ленинградка» в Калининграде только на тай-брейке обыграла «Тулицу», результативностью блеснули Анастасия Гарелик и Анастасия Чернова

Волейбольная «Ленинградка» в Калининграде только на тай-брейке обыграла «Тулицу», результативностью блеснули Анастасия Гарелик и Анастасия Чернова

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Опубликовал: Пётр Балякин
0
Фото:
vk.com
Точный счёт матча 3–2 (25:22, 21:25, 25:22, 25:27, 15:12) в пользу «Ленинградки».

После лёгкой победы над саратовским «Протоном» в первом матче «Кубка Столетия» волейбольная «Ленинградка» наткнулась на ожесточённое сопротивление клуба «Тулица» («Питерец.ру» считает излишним сообщать, что эта команда представляет Тульскую область). Проигрыш нервного четвёртого сета со счётом 25:27 вынудил коллектив Александра Кашина играть тай-брейк.

А началось всё для «Ленинградки» хорошо: быстро захватив преимущество «+4», «Пчёлки» довели первую партию до закономерной победы – 25:22. Хорошо играли в стартовом сете связующая Анна Шевченко и диагональная Анастасия Гарелик, набравшая в этой встрече 24 очка. Но во второй партии удачливее оказалась «Тулица», и счёт сравнялся 1–1.

Кашин нашёл нужные слова, и следующую партию «Ленинградка» выиграла и собиралась завершать матч победой в четырёх сетах. Но нервная концовка следующей партии привела к необходимости играть тай-брейк. В решающий момент надёжно сыграли Юлия Кутюкова и Анна Мельникова, что позволило захватить лидерство на тай-брейке (9:6). Но «Пчёлки» рано поверили в итоговый успех и доигрались до счёта 11:11. Здесь бесценным оказался эйс Шевченко, а победный мяч забила Анастасия Чернова (всего доигровщица «Ленинградки» набрала 18 очков).

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

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