Волейбольная «Ленинградка» в Калининграде только на тай-брейке обыграла «Тулицу», результативностью блеснули Анастасия Гарелик и Анастасия Чернова

После лёгкой победы над саратовским «Протоном» в первом матче «Кубка Столетия» волейбольная «Ленинградка» наткнулась на ожесточённое сопротивление клуба «Тулица» («Питерец.ру» считает излишним сообщать, что эта команда представляет Тульскую область). Проигрыш нервного четвёртого сета со счётом 25:27 вынудил коллектив Александра Кашина играть тай-брейк.

А началось всё для «Ленинградки» хорошо: быстро захватив преимущество «+4», «Пчёлки» довели первую партию до закономерной победы – 25:22. Хорошо играли в стартовом сете связующая Анна Шевченко и диагональная Анастасия Гарелик, набравшая в этой встрече 24 очка. Но во второй партии удачливее оказалась «Тулица», и счёт сравнялся 1–1.

Кашин нашёл нужные слова, и следующую партию «Ленинградка» выиграла и собиралась завершать матч победой в четырёх сетах. Но нервная концовка следующей партии привела к необходимости играть тай-брейк. В решающий момент надёжно сыграли Юлия Кутюкова и Анна Мельникова, что позволило захватить лидерство на тай-брейке (9:6). Но «Пчёлки» рано поверили в итоговый успех и доигрались до счёта 11:11. Здесь бесценным оказался эйс Шевченко, а победный мяч забила Анастасия Чернова (всего доигровщица «Ленинградки» набрала 18 очков).