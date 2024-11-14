Удачный день 13 ноября для обеих петербургских команд ВХЛ: «СКА-Нева» крупно победила «Рубин» – 4:1, «Динамо» разгромило «Омские Крылья» – 5:0

«СКА-Нева» пропустила первой, гостеприимно позволив игроку тюменского «Рубина» Никите Попугаеву открыть счёт на 17-й минуте («Питерец.ру» подчёркивает, что за тольяттинскую «Ладу» в КХЛ выступает другой Никита Попугаев). Невчане не позволили тюменцам отправиться на перерыв в хорошем настроении: Владимир Барабанов с передач Эмиля Галимова и Арслана Яруллина сравнял счёт на 19-й минуте – помогло большинство.

В начале второго периода Кирилл Танков ассистировал Николаю Полякову, выведшему «СКА-Неву» вперёд. Именно шайба Полякова стала победной: в концовке коллектив Николая Воеводина ещё дважды огорчил «Рубин»: отличились Даниил Лазутин и Владислав Романов.

Петербургский динамовец Дмитрий Сидляров (на фото) продолжает входить в число лучших ассистентов чемпионата ВХЛ вместе с Георгием Бусаровым («Рубин»), Никитой Колесниковым («Норильск») и ещё одним норильчанином Владиславом Калетником. В матче с «Омскими Крыльями» Сидляров отметился результативной передачей на 47-й минуте, когда ворота омичей поразил Александр Жабреев. Игра шла «в одни ворота»: динамовцы забросили пять безответных шайб и одержали разгромную победу. Данила Квартальнов набрал в этой матче 2 (1+1) очка.

15 ноября динамовцы сыграют с «Рубином».