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Питерец.ру » Спорт » Петербургское хоккейное «Динамо» с минимальным счётом победило в Барнауле «Динамо-Алтай» и продолжает лидировать, а Дмитрий Сидляров – лучший ассистент ВХЛ

Петербургское хоккейное «Динамо» с минимальным счётом победило в Барнауле «Динамо-Алтай» и продолжает лидировать, а Дмитрий Сидляров – лучший ассистент ВХЛ

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Опубликовал: Пётр Балякин
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Фото:
vk.com
Автором победной шайбы в Барнауле стал именно Сидляров, у которого уже 11 передач в нынешнем сезоне.

Шестую победу подряд одержало в чемпионате ВХЛ петербургское «Динамо» – СКА пока не может похвастаться подобной стабильностью в КХЛ. Очередным соперником коллектива Игоря Гришина стал клуб «Динамо-Алтай» из Барнаула. «Питерец.ру» ознакомился с результатами алтайцев в сезоне – 2024/2025: команда Дмитрия Пархоменко начала чемпионат с крупной победы над новокузнецким «Металлургом» (5:2), в дальнейшем чередуя успехи и неудачи.

Алтайский клуб в первом периоде матча с динамовцами из города на Неве имел преимущество: хозяева льда первыми заработали большинство, когда малый штраф схлопотал Иван Зинченко. Но петербуржцы выстояли, и к середине встречи игра выровнялась. В штангу попал Игорь Угольников, а чистый выход на голкипера «Динамо-Алтая» Дианова не реализовал Владимир Пешехонов. Решил судьбу матча счастливый для динамовцев рикошет после сверхдальнего броска (или наброса?) Дмитрия Сидлярова – 1:0 и 21 очко за 11 туров. Петербургские динамовцы лидируют в турнирной таблице, опережая московскую «Звезду» (19 очков) и ХК «Норильск» (18 очков).

Сидляров возглавляет список лучших ассистентов ВХЛ, отдав одноклубникам 11 передач, второй по этому показателю в Лиге – форвард тюменского «Рубина» Георгий Бусаров.


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