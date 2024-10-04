Петербургское хоккейное «Динамо» с минимальным счётом победило в Барнауле «Динамо-Алтай» и продолжает лидировать, а Дмитрий Сидляров – лучший ассистент ВХЛ

Шестую победу подряд одержало в чемпионате ВХЛ петербургское «Динамо» – СКА пока не может похвастаться подобной стабильностью в КХЛ. Очередным соперником коллектива Игоря Гришина стал клуб «Динамо-Алтай» из Барнаула. «Питерец.ру» ознакомился с результатами алтайцев в сезоне – 2024/2025: команда Дмитрия Пархоменко начала чемпионат с крупной победы над новокузнецким «Металлургом» (5:2), в дальнейшем чередуя успехи и неудачи.

Алтайский клуб в первом периоде матча с динамовцами из города на Неве имел преимущество: хозяева льда первыми заработали большинство, когда малый штраф схлопотал Иван Зинченко. Но петербуржцы выстояли, и к середине встречи игра выровнялась. В штангу попал Игорь Угольников, а чистый выход на голкипера «Динамо-Алтая» Дианова не реализовал Владимир Пешехонов. Решил судьбу матча счастливый для динамовцев рикошет после сверхдальнего броска (или наброса?) Дмитрия Сидлярова – 1:0 и 21 очко за 11 туров. Петербургские динамовцы лидируют в турнирной таблице, опережая московскую «Звезду» (19 очков) и ХК «Норильск» (18 очков).

Сидляров возглавляет список лучших ассистентов ВХЛ, отдав одноклубникам 11 передач, второй по этому показателю в Лиге – форвард тюменского «Рубина» Георгий Бусаров.



