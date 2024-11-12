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Питерец.ру » Спорт » ВХЛ: «СКА-Нева» победила «Омские Крылья» с разницей в две шайбы, а вратарь петербургского «Динамо» Ярославлев не пропустил в матче с «Зауральем»

ВХЛ: «СКА-Нева» победила «Омские Крылья» с разницей в две шайбы, а вратарь петербургского «Динамо» Ярославлев не пропустил в матче с «Зауральем»

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Опубликовал: Пётр Балякин
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Фото:
vk.com
Автором единственной шайбы в матче динамовцев Петербурга с «Зауральем» стал Иван Зинченко.

«Питерец.ру» собирался осветить события в российском фигурном катании, но в ВХЛ 11 ноября состоялись два матча с участием обеих команд из Северной столицы – «СКА-Невы» и «Динамо». Крупно проигравшие в прошлом туре невчане горели желанием реабилитироваться в глазах поклонников, и команде Николая Воеводина это удалось.

«Омские Крылья» открыли счёт уже на 3-й минуте, когда Антон Ковалёв поразил ворота Никиты Подлягина с передачи Егора Ядыкина. Сравнял счёт 32-летний Эмиль Галимов, которому помог отличиться Семён Демидов – 1:1 по итогам первого периода. Во втором отрезке встречи зрители на трибунах «Хоккейного города» заброшенных шайб не увидели, да и в третьей двадцатиминутке единицы на табло держались до 58-й минуте. Помог «СКА-Неве» избежать овертайма Владислав Романов (ассистентами выступили Арслан Яруллин и полный тёзка героя штурма Измаила Александр Суворов). Итоговый счёт 3:1 зажёгся на табло после попадания Демидова в пустые ворота гостей, очки за голевые передачи заработали Галимов и Яруллин.

Матч петербургского «Динамо» и «Зауралья» можно охарактеризовать как бенефис Евгения Ярославлева. Динамовский голкипер отразил 35 бросков и помог своей команде выиграть с «футбольным» счётом 1:0.

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