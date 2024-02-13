«СКА-Нева» преподнесла сенсацию, крупно обыграв лидера чемпионата ВХЛ в Тюмени «Рубин» со счётом 4:1

«Питерец.ру» не исключает, что тюменский «Рубин» уже всецело поглощён мыслями о предстоящем плей-офф ВХЛ – «Кубка Шёлкового пути». Чем ещё объяснить второе подряд поражение лидера турнирной таблицы, ведь до этого на протяжении всего длительного сезона «Рубин» себе такого не позволял.

Накануне «Рубин» проиграл в гостях «Южному Уралу» (1:2), а команда Николая Воеводина и вовсе крупно обыграла тюменцев. Разгром лидера начался в стартовом периоде, когда Григорий Кузьмин с передач Кирилла Танкова и Егора Шеховцова реализовал «лишнего» после удаления Стихановского. Во втором периоде «Рубин» сравнял счёт, но «СКА-Нева» снова вышла вперёд после точного броска Григория Ващенко (ассистентами выступили Егор Гурзанов и Семён Демидов).

В третьем периоде почти три тысячи зрителей на трибунах тюменского дворца спорта увидели ещё две шайбы, влетевшие в ворота лидера первенства ВХЛ. На 52-й минуте Семён Синяткин позволил петеруржцам оторваться в счёте на две шайбы, а в концовке меткий Демидов поразил пустые ворота «Рубина». Интересно, что голевую передачу Демидову в эпизоде с четвёртой шайбой «СКА-Невы» отдал голкипер Артемий Плешков.

Впереди у «невчан» – три заключительных матча регулярного сезона – 2023/2024.