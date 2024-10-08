«СКА-Нева» в Барнауле победила «Динамо-Алтай» со счётом 3:1, шайбы у петербуржцев забросили Горбушин, Нарзяев и Конозов

В своём одиннадцатом матче регулярного сезона ВХЛ – 2024/2025 петербургская «СКА-Нева» нанесла удачный визит в Барнаул. «Динамо-Алтай» не удалось распечатать ворота голкипера «Динамо» из Северной столицы, а вот невчанин Кирилл Герасимюк пропустил уже на 4-й минуте. Но в дальнейшем Герасимюк был надёжен, отразив 27 бросков алтайских хоккеистов (при этом «СКА-Нева» дважды играла в меньшинстве после малых штрафов Егора Соболевского и Арслана Яруллина).

Команда Николая Воеводина сравняла счёт на 15-й минуте: ассистентов у Матвея Горбушина не оказалось. В дебюте второго периода Василий Нарзяев с передач Тимура Ибрагимова и Владимира Андреева вывел гостей вперёд: «Питерец.ру» отмечает, что именно Нарзяев стал автором победной шайбы. Итоговый счёт 3:1 установил Альберт Конозов (ассистенты – Владислав Сапунов и Кирилл Шапенков), а в третьем отрезке матча зрители на трибунах «Титов-Арены» взятий ворот не увидели.

Победа в Барнауле стала для «СКА-Невы» третьей подряд: сейчас набравшие 18 очков невчане делят 4–5 места с новокузнецким «Металлургом». Лидером таблицы ВХЛ является московская «Звезда» (22 очка), проигравшая в понедельник «Южному Уралу» (2:3ОТ). Вторыми идут петербургские динамовцы – 21 очко.