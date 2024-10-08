ента новостей

19:21
«СКА-Нева» в Барнауле победила «Динамо-Алтай» со счётом 3:1, шайбы у петербуржцев забросили Горбушин, Нарзяев и Конозов
14:07
Спам-звонки будут блокировать в России
14:05
Фотовыставка «Донбасс. Прошлое и настоящее»
13:36
Каких специалистов активно ищут в СПб?
12:46
На развязке трасс А-180 и А-120 в Ленобласти полностью перекроют съезд
12:03
Можно сдать монеты
11:55
На Тихорецком проспекте иномарка сбила 16-летнюю девочку
11:52
В поселке Стеклянный рецидивист ограбил пенсионера
10:28
В Альпийском переулке избили 12-летнего подростка
10:23
Мигранта, зарезавшего соотечественника в Невском райне, задержали в «Пулково»
09:46
В СПб состоится саммит СНГ
08:36
Колбасники разорились
01:16
СКА в овертайме удалось выиграть у «Локомотива» 200-й матч Романа Ротенберга в качестве главного тренера клуба КХЛ, при этом вратарь Никита Серебряков не попал даже в запас.
23:20
В Ленобласти на трассе «Магистральная» в ДТП с грузовиком погиб водитель иномарки
23:14
В массовом ДТП на Санкт-Петербургском шоссе погибли водитель такси и его пассажирка
21:38
В Санкт-Петербурге завершился Мемориал Панина-Коломенкина: в танцах победила Василиса Кагановская с новым партнёром, в парном катании – Анастасия Мишина и Александр Галлямов, в одиночном – Николай Угожаев и Анна Фролова
21:01
Проиграв первую партию «Минчанке» со счётом 26:28, «Ленинградка» взяла три сета подряд и выиграла матч 3–1, у Гарелик и Черновой – по 18 очков
16:34
На КАД между развязками с Красносельским и Таллинским шоссе перекроют две полосы
15:43
Telegram разработает собственный аналог YouTube
14:03
В Петербурге поддержали проект федерального закона об ответственности за пропаганду отказа от деторождения
13:57
В России может появиться несколько программ по сертификации ИТ-специалистов
13:55
Жители Ленобласти стали победителями и призерами Международного строительного чемпионата президентской платформы «Россия – страна возможностей»
12:35
В Невском районе зарезали мигранта
12:28
В Петербурге школьницу уговорили не прыгать с парапета на 10 этаже дома на Дунайском проспекте
12:04
Выставка «Коллекция Николая и Георгия Ботка. Два поколения собирателей»
11:59
В Петербурге поймали курьера мошенников, обманувших пенсионерку с Витебского проспекта
11:52
Ладожский мост разведут для прохода вниз по реке яхты «Александра»
11:50
В Ленобласти спецназ Северо-Западного округа Росгвардии отработал беспарашютное десантирование
11:44
В Кингисеппе местная жительница ограбила свою знакомую
11:34
В Светогорске поймали мужчину, который разбил камнем стекло двери рейсового автобуса
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Спорт » «СКА-Нева» в Барнауле победила «Динамо-Алтай» со счётом 3:1, шайбы у петербуржцев забросили Горбушин, Нарзяев и Конозов

«СКА-Нева» в Барнауле победила «Динамо-Алтай» со счётом 3:1, шайбы у петербуржцев забросили Горбушин, Нарзяев и Конозов

0
5
Опубликовал: Пётр Балякин
0
Фото:
vk.com
Невчане входят в группу лидеров ВХЛ, а возглавляет турнирную таблицу московская «Звезда».

В своём одиннадцатом матче регулярного сезона ВХЛ – 2024/2025 петербургская «СКА-Нева» нанесла удачный визит в Барнаул. «Динамо-Алтай» не удалось распечатать ворота голкипера «Динамо» из Северной столицы, а вот невчанин Кирилл Герасимюк пропустил уже на 4-й минуте. Но в дальнейшем Герасимюк был надёжен, отразив 27 бросков алтайских хоккеистов (при этом «СКА-Нева» дважды играла в меньшинстве после малых штрафов Егора Соболевского и Арслана Яруллина).

Команда Николая Воеводина сравняла счёт на 15-й минуте: ассистентов у Матвея Горбушина не оказалось. В дебюте второго периода Василий Нарзяев с передач Тимура Ибрагимова и Владимира Андреева вывел гостей вперёд: «Питерец.ру» отмечает, что именно Нарзяев стал автором победной шайбы. Итоговый счёт 3:1 установил Альберт Конозов (ассистенты – Владислав Сапунов и Кирилл Шапенков), а в третьем отрезке матча зрители на трибунах «Титов-Арены» взятий ворот не увидели.

Победа в Барнауле стала для «СКА-Невы» третьей подряд: сейчас набравшие 18 очков невчане делят 4–5 места с новокузнецким «Металлургом». Лидером таблицы ВХЛ является московская «Звезда» (22 очка), проигравшая в понедельник «Южному Уралу» (2:3ОТ). Вторыми идут петербургские динамовцы – 21 очко.

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

26-09-2023, 18:40
«СКА-Нева» проиграла в Воскресенске «Химику» со счётом 2:4, пропустив три шайбы уже к 26-й минуте
8-12-2023, 22:23
Оба петербургских клуба проиграли свои очередные матчи в ВХЛ: «Динамо» уступило «Нефтянику» из Альметьевска со счётом 3:4Б, а «СКА-Нева» не сумела забить ЦСК ВВС
31-01-2024, 22:30
«СКА-Нева» забросила 9 шайб в ворота барнаульского клуба «Динамо-Алтай»: дубли в составе петербуржцев сделали Егор Гурзанов и Кирилл Танков
16-02-2024, 00:26
«СКА-Нева» одержала вторую подряд победу с одинаковым счётом 4:1, на этот раз – над «Югрой»
19-09-2023, 20:15
Петербургское хоккейное «Динамо» разгромлено в Барнауле клубом «Динамо-Алтай», счёт – 4:1 в пользу команды Дмитрия Пархоменко
18-09-2023, 23:34
ВХЛ: «СКА-Нева» в овертайме победила в Барнауле «Динамо-Алтай», а петербургское хоккейное «Динамо» разгромило «Омские Крылья», счёт – 5:2

Происшествия на дорогах

0
64
Сегодня, 11:55
На Тихорецком проспекте иномарка сбила 16-летнюю девочку
0
119
Вчера, 23:20
В Ленобласти на трассе «Магистральная» в ДТП с грузовиком погиб водитель иномарки
0
122
Вчера, 23:14
В массовом ДТП на Санкт-Петербургском шоссе погибли водитель такси и его пассажирка
0
103
Вчера, 11:29
Под Кингисеппом иномарка насмерть сбила пешехода
Наверх