Крах петербургских команд в матчах чемпионата ВХЛ: «СКА-Нева» проиграла тульскому АКМ 2:4, «Динамо» вообще не смогло забить тюменскому «Рубину»

«Питерец.ру» посмотрел предматчевые расклады в противостоянии «СКА-Невы» и АКМ из Тульской области: не так давно невские армейцы дважды разгромили туляков – 9:1 (в январе 2022 года) и 6:2 (в прошлом ноябре). На этот раз команда Николая Воеводина испила чашу поражения, хотя в середине матча петербуржцы вели со счётом 2:0. Кирилл Танков с передач Дмитрия Бучельникова и Евгения Корешкова забросил первую шайбу в этом матче на 25-й минуте, а вскоре вратаря гостей Дениса Попова огорчил Семён Демидов с передачи того же Бучельникова.

После этого «СКА-Неву» будто подменили: команда пропустила четыре раза подряд и проиграла. В конце второго периода хоккеисты АКМ наказали хозяев льда за удаление Арслана Яруллина, в начале третьего отрезка встречи Мокин забил Павлу Мойсевичу в равных составах и сравнял счёт. Удаление Степана Анисимова – и АМК делает счёт 3:2, после чего Виноградов поражает пустые ворота «СКА-Невы».

Ещё больше разочаровали петербургские динамовцы: коллектив Ярослава Люзенкова даже не смог забить голкиперу тюменского «Рубина» Егору Назарову. А вот визави Назарова Сергей Большаков трижды пропустил ко второму перерыву и был заменён на Ивана Сапожникова. 11 сентября «Динамо» сыграет с АКМ.