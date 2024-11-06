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Питерец.ру » Спорт » Упорное петербургское дерби в ВХЛ: «СКА-Нева» Николая Воеводина только по буллитам одолела «Динамо» Игоря Гришина

Упорное петербургское дерби в ВХЛ: «СКА-Нева» Николая Воеводина только по буллитам одолела «Динамо» Игоря Гришина

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Опубликовал: Пётр Балякин
0
Фото:
dynamo-spb.com
Поражение от невчан не помешало динамовцам Санкт-Петербурга сохранить вторую строчку в таблице ВХЛ.

В любом виде спорта дерби может проходить особенно напряженно. Вот и встреча двух петербургских клубов, представляющих Культурную столицу в первенстве ВХЛ, продолжалась до серии штрафных бросков. «СКА-Нева» преуспела в дебюте: уже к 14-й минуте коллектив Николая Воеводина вёл со счётом 2:0.

Рикошет помог Владимиру Барабанову огорчить Евгения Ярославлева на 8-й минуте («Питерец.ру» заглянул в протокол матча: ассистировали автору первой шайбы в этой встрече Никита Лисов и Матвей Горбушин). А динамовец Вячеслав Шевченко сделал всё, чтобы его команда пропустила снова. Первый малый штраф Шевченко за удар клюшкой оборона «Динамо» во главе с Ярославлевым выдержала. Но второе удаление форварда за один период привело ко второй шайбе в динамовские ворота: Альберт Конозов отличился с передач Владислава Романова и Никиты Смирнова. Сразу же Никита Пухов организовал капитанский ответ Конозову, сократив отставание динамовцев.

Сравнял счёт Данила Квартальнов, реализовавший динамовское большинство в начале второго периода: ассистентами выступили Максим Салахов и Кирилл Меляков.

Больше заброшенных шайб почти тысяча зрителей «Хоккейного города», не увидели, а в серии буллитов победу «СКА-Неве» принёс Эмиль Галимов.

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