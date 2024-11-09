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Питерец.ру » Спорт » «СКА-Нева» потерпела крупное поражение от «Зауралья» со счётом 3:6, дубль сделал Кирилл Тагиров

«СКА-Нева» потерпела крупное поражение от «Зауралья» со счётом 3:6, дубль сделал Кирилл Тагиров

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Опубликовал: Пётр Балякин
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Фото:
neva.ska.ru
Ранее невчане крупно проигрывали в этом сезоне лишь раз – «Молотоу» в Перми 1:5.

Петербургское дерби могло отнять у «СКА-Невы» слишком много сил: свой следующий матч в ВХЛ команда Николая Воеводина проиграла с крупным счётом. «Питерец.ру» посмотрел статистику личных встреч невчан и курганского «Зауралья» и заметил интересную тенденцию: с осени 2021 года побеждают только гости.

Не стала исключением и субботняя встреча в «Хоккейном городе»: хозяева любезно подарили гостям 2 очка, проиграл со счётом 3:6. Стартовый период завершился с минимальным перевесом «СКА-Невы»: Лазутин открыл счёт на 11-й минуте с передач Романова и Зеленова. Но во второй двадцатиминутке две шайбы забросили гости: Тагиров сравнял счёт, а Угольников вывел «Зауралье» вперёд на 33-й минуте.

В начале третьего периода Семён Демидов сделал счёт 2:2, но соло Комаристого помогло «Зауралью» вновь выйти вперёд. Демидов и Лазутин помогли Шеховцову поразить ворота «Зауралья», после чего шайбы влетали только в ворота невчан. Точные броски добившегося дубля Тагирова, Гавриленко и Пищальникова в уже пустые ворота «СКА-Невы» помогли «Зауралью» одержать крупную победу.

В турнирной таблице «СКА-Нева» делит 11–13 места с «Омскими Ястребами» и новичком чемпионата ВХЛ – клубом «Торпедо-Горький». С омичами «СКА-Нева» сыграет 11 ноября.

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