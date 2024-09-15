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Питерец.ру » Спорт » СКА только в овертайме обыграл «Ладу» и догнал в таблице КХЛ ЦСКА, Марат Хайруллин набрал в матче с тольяттинцами 3 очка

СКА только в овертайме обыграл «Ладу» и догнал в таблице КХЛ ЦСКА, Марат Хайруллин набрал в матче с тольяттинцами 3 очка

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Опубликовал: Пётр Балякин
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Фото:
vk.com
В составе «Лады» проснулся не набиравший до этой игры очков в чемпионате КХЛ Алтыбармакян.

Вряд ли победу со счётом 4:3 в овертайме над такой слабой командой, как «Лада», можно считать убедительным доказательством того, что СКА преодолел спад на старте сезона – 2024/2025. «Питерец.ру» отмечает отсутствие в воротах невских армейцев Никиты Серебрякова: его сменщик Артемий Плешков отразил 22 броска и трижды пропустил.

Иван Демидов открыл счёт уже на 2-й минуте, порадовав менеджмент задрафтовавшего его «Монреаля» (ассистентами выступили Евгений Кузнецов и Борна Рендулич). А к середине первого периода команда Романа Ротенберга вела уже 2:0 после точного броска Марата Хайруллина. Удаление Рендулича во втором отрезке игры привело к первой ответной шайбе «Лады»: Андрей Алтыбармакян не упустил возможности огорчить бывший клуб.

Не забив во втором периоде, хозяева льда отличились уже на 12-й секунде третьей двадцатиминутки: Михаил Григоренко с передач Хайруллина и Александра Никишина открыл свой бомбардирский счёт в форме СКА. Но удержать 3:1 не удалось: гости сумели добиться овертайма после шайб Владислава Сёмина и Никиты Попугаева.

Центральной фигурой концовки стал Хайруллин: именно за фол на нём на скамейку штрафников отправился Алтыбармакян, и Валентин Зыков реализовал «лишнего» с передачи Марата.

Все по теме: хоккей СКА
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