ВХЛ: «СКА-Нева» в «Хоккейном городе» уступила «Норильску» с разницей в две шайбы, следующий соперник – «Сокол»

«Питерец.ру» продолжает следить за обеими петербургскими командами, выступающими в первенстве ВХЛ – «Кубке Шёлкового пути». На этот раз «СКА-Нева» не смогла порадовать своих поклонников, проиграв «Норильску» со счётом 1:3. Не самый лучший турнирный отрезок (четвёртое поражение в пяти матчах) привёл к тому, что команда Николая Воеводина теперь обитает в районе восьмого места.

А ведь «невчане» сумели быстро открыть счёт, когда уже на 7-й минуте Альберт Конозов снабдил точной передачей Владимира Барабанова. Однако после этого забивали только гости – не помог и Артемий Плешков в воротах петербургского клуба. Во втором периоде норильчане дважды огорчили Плешкова: сравнял счёт известный по выступлениям в КХЛ Калетник, а вывел вперёд команду Айдара Мусакаева Константин Климонтов. Так соперники и отправились на второй перерыв при счёте 2:1 в пользу «Норильска».

Третий период ушёл у хозяев «Хоккейного города» на попытки настичь: шанс был в большинстве после удаления Дяденькина. Но Дяденькин, отдохнув на скамейке штрафников, сумел ещё и забить в пустые ворота «невчан», установив итоговый счёт 3:1 не в пользу «воеводинцев».

27 декабря «СКА-Нева» проведёт свой очередной матч: соперник – красноярский «Сокол».