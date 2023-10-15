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Питерец.ру » Спорт » «СКА-Нева» в очередном матче чемпионата ВХЛ проиграла «Зауралью» со счётом 1:2, единственную шайбу забросил Матвей Кабуш

«СКА-Нева» в очередном матче чемпионата ВХЛ проиграла «Зауралью» со счётом 1:2, единственную шайбу забросил Матвей Кабуш

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Опубликовал: Пётр Балякин
0
Фото:
vk.com
Несмотря на поражение, дела «невчан» идут лучше, чем у земляков-динамовцев.  

К матчу с «Зауральем» из Кургана «СКА-Нева» подошла серией из пяти побед подряд в первенстве ВХЛ. До этого в сезоне – 2023/2024 коллектив Николая Воеводина выдавал только трёхматчевые победные серии.

В игре с «Зауральем» 13 октября всё решил провальный для «невчан» старт. Уже на 4-й минуте гости открыли счёт, а в середине стартового периода Тимур Закиров с передач Ивана Ширяева и Михаила Стихановского смог увеличить преимущество «Зауралья» до двух шайб.

Во второй двадцатиминутке мог забить Дмитрий Овечкин, вратаря гостей Дмитрия Ярославлева выручила штанга. Незадолго до второго перерыва «невчанам» наконец-то удалась голевая атака: Григорий Кузьмин и Егор Гурзанов своими передачами вывели за завершающий бросок Матвея Кабуша, и 71-й номер «СКА-Невы» не промахнулся.

В третьем периоде «Зауралье» трижды играло в меньшинстве после удалений Александра Пелевина, Камиля Шиафотдинова и Ильи Бочкова, но воспользоваться «лишним» игроком хозяевам льда не удалось. Все атаки ворот Ярославлева были отбиты, и «Зауралье» смогло одержать минимальную победу со счётом 2:1.

Набрав 20 очков, «СКА-Нева» делит 11–12 места в таблице ВХЛ с «Молотом». Следующий соперник – красноярский «Сокол», эта встреча состоится 17 октября.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

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