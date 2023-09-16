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Питерец.ру » Спорт » Овечкин забросил за «СКА-Неву» в Омске, но победить команда Воеводина смогла только по буллитам

Овечкин забросил за «СКА-Неву» в Омске, но победить команда Воеводина смогла только по буллитам

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Опубликовал: Пётр Балякин
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Фото:
vk.com
Выездная серия «СКА-Невы» началась с победы в Омске по буллитам, счёт – 3:2.

Главный тренер «СКА-Невы» Николай Воеводин (на фото) должен быть доволен итогом первого выездного матча невских армейцев в длинной выездной серии в продолжающемся чемпионате ВХЛ – 2023/2024.

Первый период матча в Омске получился самым результативным – 3 заброшенных шайбы. Открыл счёт на 5-й минуте Альберт Конозов, которому ассистировали Александр Дмитрий Овечкин и Владислав Курбатов. На 16-й минуте игрок «Омских Крыльев» Владислав Малов сделал счёт 1:1, но неугомонный Овечкин ещё до первого перерыва вывел петербуржцев вперёд (ассистентом выступил блеснувший индивидуальным мастерством Конозов).

После безголоевого второго периода «невчане» имели шансы увеличить своё преимущество в счёте, играя в большинстве в третьей двадцатиминутке после удалений Дмитрия Шенина, Никиты Михайлова, Максима Казакова и Александра Угольникова. Но омичам удалось сравнять счёт на 56-й минуте, и победителя выявила серия буллитов. Здесь на первый план вышли вратари – Станислав Бережной («Омские Крылья») и Артемий Плешков («СКА-Нева»), итоговый счёт – 3:2 в пользу гостей.

«Питерец.ру» отмечает тот досадный факт, что петербургскому клубу не удалось в овертайме реализовать большинство нарушения хозяевами численного состава.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

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