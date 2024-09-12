«СКА-Нева» в матче регулярного чемпионата ВХЛ победила в Кирово-Чепецке клуб «Олимпия» со счётом 4:2, дубль сделал Никита Дишковский

В почти заполненной «Олимп-Арене» только осваивающаяся в ВХЛ кирово-чепецкая «Олимпия» 11 сентября встречалась со «СКА-Невой» и проиграла команде Николая Воеводина со счётом 2:4. Даниил Лазутин с передачи Ивана Кузьмина быстро открыл счёт уже на 5-й минуте, но игрок хозяев льда Дробин уравнял положение менее чем через 5 минут, и стартовый период завершился со счётом 1:1.

В середине следующей двадцатиминутки Семён Демидов и Григорий Грязнов помогли отличиться Никите Дишковскому, и «СКА-Нева» вышла вперёд. Тот же Дишковский на 45-й минуте позволил петербуржцам повести с комфортным отрывом в две шайбы: одним из ассистентом автора дубля выступил Святослав Гребенщиков. Но Пиков сразу же сократил отставание «Олимпии» до минимума, после чего малый штраф в составе гостей схлопотал Арслан Яруллин. Оборона во главе с Кириллом Герасимюком выстояла, а Демидов после паса Лазутина сумел поразить уже пустые ворота кирово-чепецкой команды. Итог – 4:2 и 100% набранных «СКА-Невой» очков на старте сезона.

«Питерец.ру» цитирует главного тренера победителей:

«Неплохо сыграли. Ребята отдавались игре. Есть ошибки, но они исправимы» – сказал на послематчевой пресс-конференции Воеводин.

13 сентября «СКА-Нева» сыграет с «Молотом».