ента новостей

01:18
«СКА-Нева» в матче регулярного чемпионата ВХЛ победила в Кирово-Чепецке клуб «Олимпия» со счётом 4:2, дубль сделал Никита Дишковский
22:33
Петербургское хоккейное «Динамо» в Перми обыграло «Молот» со счётом 3:1 и возглавило таблицу ВХЛ вместе с «Норильском» и «Звездой»
19:30
Продажи машин растут
19:10
В «Колизее» покажут спектакль-фламенко «Фрида»
17:34
Старые сим-карты понадобились мошенникам
17:32
На трассе «Сортавала» в районе Сосново полностью перекроют движение
17:27
Ладожский мост разведут для прохода вниз по реке малых ракетных кораблей «Наро-Фоминск», «Град» и буксира
13:03
СПб в лидерах по сбережениям граждан
12:30
В Невском районе байкер сбил пешехода
11:00
В Приморском районе «КАМАЗ» сбил курьера доставки на велосипеде
10:48
В центре Петербурга неадекват с ножом напал на оператора фиксации нарушений правил парковки
10:41
В Кронштадте пожилая женщина стала жертвой мошенников и участвовала в обмане пенсионеров
09:59
В Ленобласти водитель «ВАЗа» пострадал при столкновении с лосем
09:12
Наука не должна отрываться от религии
08:34
В СПб 18 тысяч алкоголиков
00:16
«Ленинградец» в 8-м туре второй лиги вёл 2:0 в матче с «Калугой», но трижды пропустил и добился очередной ничьей
19:51
На трассе А-121 «Сортавала» введут реверсивное движение
19:41
«СКА-Нева» победила в овертайме «Ижсталь» со счётом 2:1, победную шайбу забросил Семён Демидов
18:23
Ковид все еще остается
17:59
Выросли судебные пошлины при долгах ЖКХ
13:30
В России пожаловались на невозможность зарегистрироваться в Google-почте
13:12
В Колпино в ДТП каршерингового автомобиля с автобусом пострадало 4 человека
12:39
Сети 5G будут работать на отечественных базовых станциях
12:36
В Петербурге отметили 106-ю годовщину формирования военно-политических органов Росгвардии
12:35
Два съезда на развязке КАД с Приморским шоссе полностью перекроют в период 11 по 16 сентября
12:32
Ладожский мост разведут для прохода вниз по реке яхты «Штормовая Чайка»
09:56
В Красносельском районе 17-летний мигрант изнасиловал 12-летнюю соотечественницу
09:17
На Ленинском проспекте «Лада Гранта» сбила 9-летнего мальчика
09:09
На улице Пионерстроя мигрант ограбил женщину
09:04
Сеть «Леонардо» испытывает сложности
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Спорт » «СКА-Нева» в матче регулярного чемпионата ВХЛ победила в Кирово-Чепецке клуб «Олимпия» со счётом 4:2, дубль сделал Никита Дишковский

«СКА-Нева» в матче регулярного чемпионата ВХЛ победила в Кирово-Чепецке клуб «Олимпия» со счётом 4:2, дубль сделал Никита Дишковский

0
4
Опубликовал: Пётр Балякин
0
Фото:
vk.com
Пока невчане радуют своих поклонников, выиграв все три стартовых матча нового сезона ВХЛ.

В почти заполненной «Олимп-Арене» только осваивающаяся в ВХЛ кирово-чепецкая «Олимпия» 11 сентября встречалась со «СКА-Невой» и проиграла команде Николая Воеводина со счётом 2:4. Даниил Лазутин с передачи Ивана Кузьмина быстро открыл счёт уже на 5-й минуте, но игрок хозяев льда Дробин уравнял положение менее чем через 5 минут, и стартовый период завершился со счётом 1:1.

В середине следующей двадцатиминутки Семён Демидов и Григорий Грязнов помогли отличиться Никите Дишковскому, и «СКА-Нева» вышла вперёд. Тот же Дишковский на 45-й минуте позволил петербуржцам повести с комфортным отрывом в две шайбы: одним из ассистентом автора дубля выступил Святослав Гребенщиков. Но Пиков сразу же сократил отставание «Олимпии» до минимума, после чего малый штраф в составе гостей схлопотал Арслан Яруллин. Оборона во главе с Кириллом Герасимюком выстояла, а Демидов после паса Лазутина сумел поразить уже пустые ворота кирово-чепецкой команды. Итог – 4:2 и 100% набранных «СКА-Невой» очков на старте сезона.

«Питерец.ру» цитирует главного тренера победителей:

«Неплохо сыграли. Ребята отдавались игре. Есть ошибки, но они исправимы» – сказал на послематчевой пресс-конференции Воеводин.

13 сентября «СКА-Нева» сыграет с «Молотом».

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

6-02-2024, 01:23
Форвард «СКА-Невы» Святослав Гребенщиков забросил две шайбы в победном для петербургского клуба матче с новокузнецким «Металлургом»
24-04-2024, 00:20
Голкипер «СКА-1946» Павел Мойсевич отразил все 28 бросков по своим воротам и помог команде Германа Титова повести в финальной серии Кубка Харламова 3–1
19-09-2023, 18:42
Новокузнецкий «Металлург» обыграл «СКА-Неву» с футбольным счётом 1:0 в матче чемпионата ВХЛ
13-02-2024, 00:35
«СКА-Нева» преподнесла сенсацию, крупно обыграв лидера чемпионата ВХЛ в Тюмени «Рубин» со счётом 4:1
6-09-2024, 19:29
Петербургское хоккейное «Динамо» стартовало в новом сезоне ВХЛ с победы над клубом «Олимпия» из Кирово-Чепецка, счёт – 3:1
7-09-2024, 22:11
ВХЛ: «СКА-Нева» победила «Торос» – 4:2, а петербургское хоккейное «Динамо» выиграло у «Ижстали» – 5:3

Происшествия на дорогах

0
100
Вчера, 12:30
В Невском районе байкер сбил пешехода
0
90
Вчера, 11:00
В Приморском районе «КАМАЗ» сбил курьера доставки на велосипеде
0
113
Вчера, 09:59
В Ленобласти водитель «ВАЗа» пострадал при столкновении с лосем
0
169
10-09-2024, 13:12
В Колпино в ДТП каршерингового автомобиля с автобусом пострадало 4 человека
Наверх