«СКА-Нева» и «Горняк-УГМК» выдали результативный матч чемпионата ВХЛ в «Хоккейном городе»: Владислав Романов сделал хет-трик, а победили гости в овертайме

«Питерец.ру» старается освещать каждый матч не только СКА, но и выступающей в ВХЛ «СКА-Невы». Очередным соперником дружины Николая Воеводина стал клуб «Горняк-УГМК» из Верхней Пышмы. Статистика личных встреч говорила в пользу петербуржцев, а вот в турнирной таблице команды располагались неподалёку.

В первом периоде зрители увидели одну заброшенную шайбу: невчанин Владислав Романов открыл счёт с передач Даниила Лазутина и Семёна Демидова. На 27-й минуте тот же Романов сделал преимущество «СКА-Невы» более комфортным – 2:0. Помогло гостям первое же удаление в составе петербуржцев: не слишком результативно играющий в сезоне – 2024/2025 Святослав Гребенщиков схлопотал малый штраф, и «Горняк» сократил отставание усилиями Гришакова. Но в концовке второго периода невчане ещё дважды поразили ворота «Горняка», доведя счёт до крупного (при этом Романов добился хет-трика).

Но в третьем периоде случился настоящий провал: «Горняк» выиграл этот отрезок матча со счётом 3:0, сравняв счёт. В овертайме автором победной для гостей шайбы стал Гордин.

Комментируя итог игры (5:4ОТ в пользу «Горняка-УГМК») Воеводин назвал третий период «катастрофой». Свой следующий матч «СКА-Нева» проведёт 22 октября с «Кристаллом».