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Питерец.ру » Спорт » Рязанские «десантники» оказались сильнее, чем «СКА-Нева»: Смирнов забросил победную шайбу в овертайме

Рязанские «десантники» оказались сильнее, чем «СКА-Нева»: Смирнов забросил победную шайбу в овертайме

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47
Опубликовал: Пётр Балякин
0
Фото:
vk.com
«Невчане» проиграли свой очередной матч чемпионата ВХЛ со счётом 2:3 ОТ.

Серия поражений «СКА-Невы» в «регулярке» ВХЛ теперь составляет уже четыре игры: впору говорить о кризисе петербургского клуба. «Питерец.ру» посмотрел статистику выступлений «невчан» в сезоне – 2023/2024 и убедился, что больше двух раз подряд команда Николая Воеводина не проигрывала. А тут – сразу четыре проигрыша кряду, хотя клубу «Рязань-ВДВ» петербуржцы уступили в овертайме.

Рязанских «десантников» можно было назвать «удобным» соперником для «СКА-Невы», но на этот раз гости явно хотели победить больше: Гордин с передач Шакурова и Валицкого открыл счёт в матче на 10-й минуте. «СКА-Нева» сама «помогла» сопернику, заработав малый штраф. Однако на первый перерыв команды отправились при лидерстве хозяев: Кирилл Мельниченко сравнял счёт после ошибки оппонента, а Григорий Кузьмин отличился после хорошего паса Семёна Демидова.

Но упорные гости смогли отыграться: случилось это на 43-й минет, когда тот же Гордин снова использовал большинство (а ещё говорят, что нужно учиться хотя бы на своих ошибках!). В овертайме снова блеснул Гордин, ассистировавший автору победной шайбы Смирнову: при этом «Рязань-ВДВ» снова играла в большинстве!

25 января «СКА-Нева» примет «Химик», опережающий сейчас «невчан» на 9 очков.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

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