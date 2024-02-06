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Питерец.ру » Спорт » Форвард «СКА-Невы» Святослав Гребенщиков забросил две шайбы в победном для петербургского клуба матче с новокузнецким «Металлургом»

Форвард «СКА-Невы» Святослав Гребенщиков забросил две шайбы в победном для петербургского клуба матче с новокузнецким «Металлургом»

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Опубликовал: Пётр Балякин
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Фото:
vk.com
Команда Николая Воеводина крупно выиграла – 6:3 и занимает в таблице ВХЛ 8-е место.

Святослав Гребенщиков не сумел заиграть в СКА – слишком уж велика конкуренция за место в составе – зато в ВХЛ забросил уже 5 шайб в 8 матчах за «невчан». Очередным соперником «СКА-Невы» стал «Металлург» из Новокузнецка, который борется за попадание в плей-офф с целой группой команд, в числе которых «Тамбов», «Сокол», «Горняк-УГМК», «Челмет» и ещё несколько клубов.

«Питерец.ру» знает, что противостояние с «Металлургом» носит для петербургской команды принципиальный характер, ведь именно «Кузня» превзошла «СКА-Неву» в весенней серии плей-офф ВХЛ со счётом 4–2. Да и в домашнем матче «регулярки» «Металлург» одержал победу с «футбольным» счётом 1:0.

Хозяева льда пропустили первыми: форвард «Металлурга» Хлопотов отличился уже на 4-й минуте. Но ещё до первого перерыва собравшиеся в «Хоккейном городе» зрители увидели две заброшенные в ворота Сучахёва шайбы. Сравнял счёт на 14-й минуте Григорий Грязнов, а вперёд «СКА-Неву» вывел не забивавший с 25 января Матвей Кабуш.

После этого центральной фигурой петербургского нападения стал Гребенщиков, реализовавший большинство в начале второй двадцатиминутки и установивший итоговый счёт 6:3 на 58-й минуте. Впереди у команды Николая Воеводина – четыре выездных матча.



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