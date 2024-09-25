«СКА-Нева» одержала трудную победу над «Челнами» со счётом 4:3, матч состоялся в «Хоккейном городе» в присутствии трёх сотен зрителей

«Питерец.ру» старается не пропускать матчей команд из города на Неве в чемпионате ВХЛ – 2024/2025. «СКА-Нева» отлично начала этот регулярный сезон, одержав шесть побед (одну – в овертайме, вторую – по буллитам) и потерпев лишь одно крупно е поражение. Очередным соперником команды Николая Воеводина стал клуб «Челны», который в предыдущем туре был размазан по льду «Юбилейного» петербургскими динамовцами: счёт тогда был 5:0 в пользу хозяев льда.

В матче с челнинцами невчане открыли счёт на 11-й минуте, когда Никита Смирнов поразил ворота Смирнягина с передач Никиты Дишковского и Давида Мамаладзе. Но под занавес стартового периода Бобряшов использовал удаление Егора Зеленова, и счёт сравнялся. Во втором периоде Зеленов реабилитировался, став одним из ассистентов автора второй шайбы «СКА-Невы» в челнинские ворота Никиты Танкова. Но гости снова сравняли счёт усилиями Тимирова, после чего Иван Кузьмин в третий раз за игру вывел невчан вперёд.

Очень важную шайбу забросил в дебюте третьего периода Владислав Романов, реализовавший большинство. Челнинцы не сдались, и Болучевский на 51-й минуте установил итоговый счёт – 4:3 в пользу «СКА-Невы».

Свой следующий матч «СКА-Нева» проведёт 29 сентября в Норильске.



