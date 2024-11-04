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Питерец.ру » Спорт » Волейбольная «Ленинградка» уверенно обыграла «Омичку» в трёх партиях – 25:18, 25:18, 25:13: у Анны Мельниковой – 11 блоков

Волейбольная «Ленинградка» уверенно обыграла «Омичку» в трёх партиях – 25:18, 25:18, 25:13: у Анны Мельниковой – 11 блоков

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Опубликовал: Пётр Балякин
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Фото:
vk.com
Именно Мельникова стала самой результативной волейболисткой «Ленинградки» в этой встрече – 14 очков.

«Омичка» до рандеву с «Ленинградкой» в 8-м туре женской Суперлиги сумела одержать в нынешнем регулярном сезоне две победы. В стартовом туре омички были сильнее нижегородской «Спарты» (3–2), а в 5-м туре пересилили саратовский «Протон» – и тоже в пяти сетах.

Но нынешняя «Ленинградка» для «Омички» – слишком уж сильный оппонент, что и подтвердил воскресный матч в спорткомплексе СПбГМТУ. «Дикие Пчёлки» вырвались вперёд уже в первой партии – 11:6. Счёт стартового сета повторился и во второй партии – дважды по 25:18 в пользу «Ленинградки» и 2–0 в матче. Анна Мельникова прекрасно играла на блоке в этом матче, а третья партия закончилась с разгромным преимуществом петербурженок – 25:13.

«Питерец.ру» отмечает самых результативных: Мельникова набрала 14 очков, лучшей у «Омички» стала Анастасия Лукина – 10 очков. «Ленинградка» продолжает занимать третье место в Суперлиге, а 8-й тур ознаменовался матчем лидеров – казанского «Динамо-Ак Барса» и калининградского «Локомотива». Интриги не получилось: «Динамо-Ак Барс» достаточно легко выиграл в трёх сетах, одержав восьмую победу подряд.

Краснодарские динамовки дома проиграли клубу «Заречье-Одинцово» (2–3), а московское «Динамо» не позволило «Спарте» взять хотя бы сет.

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