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Питерец.ру » Спорт » Волейбольная «Ленинградка» на тай-брейке смогла обыграть калининградский «Локомотив» в 7-м туре Суперлиги

Волейбольная «Ленинградка» на тай-брейке смогла обыграть калининградский «Локомотив» в 7-м туре Суперлиги

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Опубликовал: Пётр Балякин
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Фото:
vk.com
В который раз лучшую результативность в составе «Ленинградки» показала Гарелик – 25 очков.

Калининградский «Локомотив» можно назвать очень сложным соперником для «Ленинградки». «Питерец.ру» не забыл, как ровно год назад «Пчёлки» проиграли клубу из Калининградской области на своей площадке в пяти партиях. И вот – удалось взять реванш, победив трудного соперника после двух проигранных стартовых партий.

Дарья Малыгина помогла «Ленинградке» создать задел на старте первой партии, однако дебютный сет достался «Локомотиву» со счётом 25:23. Следующая партия была выиграна калининградской командой с видимой лёгкостью – 25:16. Отступать было некуда, и «Ленинградка» начала свой впечатляющий «камбэк».

Коллективу Александра Кашина удалось превратить 15:11 по ходу третьей партии в итоговые 25:20 (отличились полезностью Малыгина, Юлия Кутюкова и Анна Мельникова). Кутюкова продолжила радовать своей игрой и в четвёртом сете, который был выигран «Ленинградкой» с преимуществом в 4 очка.

На тай-брейке на авансцену вышла Анастасия Гарелик, которая способствовала счёту 7:2. В укороченной партии заработанное на старте преимущество в 5 очков часто оказывается решающим, так и получилось: «Ленинградка» выиграла тай-брейк (15:9) и весь матч. Гарелик набрала 25 очков, лучшей у соперниц стала Эрар Каракурт (21 очко).

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

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