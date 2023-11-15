Волейбольная «Ленинградка» на тай-брейке смогла обыграть калининградский «Локомотив» в 7-м туре Суперлиги

Калининградский «Локомотив» можно назвать очень сложным соперником для «Ленинградки». «Питерец.ру» не забыл, как ровно год назад «Пчёлки» проиграли клубу из Калининградской области на своей площадке в пяти партиях. И вот – удалось взять реванш, победив трудного соперника после двух проигранных стартовых партий.

Дарья Малыгина помогла «Ленинградке» создать задел на старте первой партии, однако дебютный сет достался «Локомотиву» со счётом 25:23. Следующая партия была выиграна калининградской командой с видимой лёгкостью – 25:16. Отступать было некуда, и «Ленинградка» начала свой впечатляющий «камбэк».

Коллективу Александра Кашина удалось превратить 15:11 по ходу третьей партии в итоговые 25:20 (отличились полезностью Малыгина, Юлия Кутюкова и Анна Мельникова). Кутюкова продолжила радовать своей игрой и в четвёртом сете, который был выигран «Ленинградкой» с преимуществом в 4 очка.