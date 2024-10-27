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Питерец.ру » Спорт » Волейбольная «Ленинградка» одержала сложнейшую победу с разницей в 2 очка на тай-брейке над клубом «Заречье-Одинцово»: 28 очков набрала Бирюкова, 25 – Гарелик

Волейбольная «Ленинградка» одержала сложнейшую победу с разницей в 2 очка на тай-брейке над клубом «Заречье-Одинцово»: 28 очков набрала Бирюкова, 25 – Гарелик

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Опубликовал: Пётр Балякин
0
Фото:
vk.com
Матч с «Ленинградки» с «Уралочкой-НТМК» в 1-м туре тоже затянулся до тай-брейка, но тогда счёт был 15:9, а не 15:13.

Захватывающим получился очередной матч «Ленинградки» в женской Суперлиге: оппонентом был клуб «Заречье-Одинцово», не раз огорчавший «Диких Пчёл». Подмосковная команда рьяно взялась за дело, уверенно выиграв первую партию со счётом 25:17. Словенская связующая одинцовской команды Ева Павлович не только дирижировала атакой, но и выдала несколько эйсов.

Рывок «Ленинградки» в дебюте второго сета (7:3 превратились в 11:6) не означал лёгкого успеха: хозяйки площадки почти настигли петербурженок. Благодаря усилиям Анастасии Черновой и Валерии Романовой вторая партия досталась «Ленинградке» (25:21).

«Питерец.ру» рассчитывал, что «Ленинградке» поможет лидерство в счёте по ходу третьего сета, но «Заречье-Одинцово» добилось равенства – 23:23. Игры «на балансе» удалось избежать благодаря результативному блоку Анны Мельниковой, и счёт по сетам стал 2–1 в пользу коллектива Александра Кашина. Однако хозяйки площадки выиграли четвёртую партию ао счётом 25:16, получив психологическое преимущество перед тай-брейком.

На тай-брейке отличилась Анастасия Гарелик, набравшая за всю игру 25 очков. Так «Ленинградка» сумела победить команду Константина Ушакова, взяв укороченную партию со счётом 15:13.

3 ноября – матч с «Омичкой».


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