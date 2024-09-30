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Питерец.ру » Спорт » Волейбольная «Ленинградка» в 4-м туре Суперлиги – 2024/2025 в Краснодаре победила «Динамо» со счётом 3–1, Чернова набрала 23 очка, Боговская – 22

Волейбольная «Ленинградка» в 4-м туре Суперлиги – 2024/2025 в Краснодаре победила «Динамо» со счётом 3–1, Чернова набрала 23 очка, Боговская – 22

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Опубликовал: Пётр Балякин
0
Фото:
leningradka.spb.ru
Первая партия этого матча продолжалась до счёта 33:31 – удачливее оказались «Пчёлки».

В очередном туре женской Суперлиги «Ленинградка» гостила в Краснодаре. Местных динамовок не назовёшь удобными соперницами для «Диких Пчёл»: кубанская команда регулярно обыгрывала петербурженок ранее. Лишь в прошлом сезоне эта тенденция была нарушена: петербургская команда выиграла оба матча.

Повторился счёт 3–1 в пользу «Ленинградки» и на этот раз, хотя лёгкой эту победу не назовёшь. В дебюте хозяйки площадки повели 12:7, заставив тренерский штаб «Ленинградки» бросить в бой Анастасию Гарелик. Сработало: «Ленинградка» не только догнала «Динамо», но и вышла вперёд в концовке – 23:22. Однако эта самая концовка затянулась до игры «на балансе». «Питерец.ру» отмечает усилия Анастасии Черновой, которые предопределили выигрыш стартового сета со счётом 33:31.

Психологический удар по краснодарским динамовкам был столь мощный, что вторая партия завершилась с огромным преимуществом «Ленинградки» в 15 очков. Но завершить борьбу в трёх партиях «Пчёлкам» не удалось, хотя «Ленинградка» и повела 4:0 на старте третьего сета. «Динамо» собралось и взяло верх в этой партии (25:18), сократив отставание в матче. Но четвёртая партия завершилась в пользу «Ленинградки»: в нужный момент сработала подача Анны Мельниковой.

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