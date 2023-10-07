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Питерец.ру » Спорт » Волейбольный клуб «Ленинградка» после победы в 1-м туре Суперлиги над «Енисеем» выиграла и у клуба «Заречье-Одинцово», на этот раз счёт 3–0

Волейбольный клуб «Ленинградка» после победы в 1-м туре Суперлиги над «Енисеем» выиграла и у клуба «Заречье-Одинцово», на этот раз счёт 3–0

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Опубликовал: Пётр Балякин
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Фото:
leningradka.spb.ru
После очень успешного выступления на «Кубке Столетия» волейбольная «Ленинградка» продолжает побеждать

Выход в финал «Кубка Столетия» явно вдохнул в волейбольную «Ленинградку» дополнительные силы к началу регулярного чемпионата женской Суперлиги. В стартовом туре коллектив Александра Кашина уверенно разобрался с красноярским «Енисеем» в трёх партиях. «Питерец.ру» отмечает, что в той игре сразу три волейболистки «Ленинградки» набрали по 15 очков – это конечно же Анастасия Гарелик, Анастасия Чернова и Дарья Малыгина. Последняя ещё и отличилась в игре на блоке.

Вторым соперником «Ленинградки» в сезоне был клуб «Заречье-Одинцово». Подмосковные спортсменки совершили рывок на старте первой партии, но неудержимая Гарелик помогла петербурженкам настичь соперниц. Итог первого сета – 25:21 в пользу «Ленинградки».

Вторая партия превратилась просто в избиение команды гостей: «Ленинградка» повела 16:7. А вот третий сет стал примером интереснейшей и затяжной борьбы – команды доигрались до счёта 34:32 в пользу «Ленинградки», которая и выиграла весь матч со счётом 3–0. Концовку третьего сета удалось буквально вырвать благодаря удачной игре Гарелик, Черновой и связующей «Ленинградки» Анны Шевченко.

Больше всего очков в составе команды-победительницы набрала Гарелик (24), в составе проигравших 13 очков у Стальной.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

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