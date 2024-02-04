«Ленинградка» уступил в пяти сетах лидеру волейбольной Суперлиги – московскому «Динамо», при этом Чернова превзошла по результативности Гончарову

«Питерец.ру» не мог пройти мимо важнейшего матча женской волейбольной Суперлиги, который к тому же получился ещё и очень интересным. Сделавшая качественный скачок в игре и результатах «Ленинградка» Александра Кашина в очередной раз встречалась с лидером турнирной таблицы – столичным «Динамо». Динамовки за весь регулярный чемпионат – 2023/2024 потерпели всего два поражения (от калининградского «Локомотива» в 15-м туре и от «Динамо-Ак Барса» в 18-м).

Получив перевес в стартовой партии (10:7), коллектив Константина Ушакова сумел довести первый сет до победы со счётом 25:18. Анастасия Чернова блеснула в концовке второй партии, которую петербурженки выиграли 25:23. Напряжённая борьба в третьей партии завершилась в пользу «Динамо», счёт – 22:25. Повели динамовки и в начале следующего сета, но «Ленинградка» сумела добиться тай-брейка, выиграв четвёртую партию со счётом 25:22.

В укороченной партии усилий отдельно взятой Черновой не хватило, чтобы противостоять мощной динамовской команде – 15:8 в пользу лидера чемпионата. Самой результативной в этой встрече стала Чернова (25 очков), у Наталии Гончаровой – на 3 очка меньше. Впереди у «Ленинградки» – матч с «Локомотивом» в гостях, который состоится 10 февраля.