Волейбольная «Ленинградка» после победы над командой Николая Карполя в Суперлиге выиграла и кубковый матч у «Енисея» из Красноярска

Пять побед подряд начиная с первого тура – когда ещё «Ленинградка» так стартовала в женской волейбольной Суперлиге? В 5-м туре «Пчёлки» в трёх партиях справились с «Уралочкой», которую по-прежнему тренирует Николай Карполь. «Питерец.ру» приводит точный счёт матча между «Ленинградкой» и «Уралочкой» – 25:14, 25:15, 25:16. Дарья Малыгина и Анна Мельникова набрали в этой встрече по 12 очков, Анастасия Гарелик – 11.

Лишь две команды Суперлиги набрали 100 % очков по итогам пяти туров – помимо «Ленинградки» это столичное «Динамо». Четыре матча выиграл саратовский «Протон», а вот «Уралочка» и «Атом-Курск» проиграли все встречи этого сезона.

После успеха в игре с «Уралочкой» «Ленинградке» предстоял четвертьфинальный кубковый матч против красноярского «Енисея». В первом партии сработала подача Валерии Романовой, и стартовый сет завершился в пользу команды Кашина, счёт – 25:11. Более упорная борьба шла в следующей партии, которую «Ленинградка» взяла с преимущество в 7 очков. Здесь наступило время Малыгиной, которая свирепствовала на блоке. В этой составляющей «Ленинградка» особенно превзошла «Енисей» и выиграла третью партию (25:17) и весь матч 3–0. Гарелик набрала 15 очков, Анастасия Чернова – 14.