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Питерец.ру » Спорт » В 6-м туре женской волейбольной Суперлиги «Ленинградка» победила «Тулицу» в четырёх партиях, Анастасия Гарелик набрала 18 очков, Анастасия Чернова – 17

В 6-м туре женской волейбольной Суперлиги «Ленинградка» победила «Тулицу» в четырёх партиях, Анастасия Гарелик набрала 18 очков, Анастасия Чернова – 17

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9
Опубликовал: Пётр Балякин
0
Фото:
vk.com
«Ленинградке» удалось выиграть концовку четвёртой партии, иначе пришлось бы играть тай-брейк.

Свой предыдущий матч в Суперлиге «Ленинградка» проводила 6 октября: «Питерец.ру» сообщал о победе над «Минчанкой». В 6-м туре на своей площадке «Дикие Пчёлы» встречались с «Тулицей». Вырвавшись вперёд уже в дебюте матча (4:1), «Ленинградка» добилась победы в первой партии со счётом 25:19. Клубный сайт «Ленинградки» отметил хорошую игру Анны Мельниковой, которая сразу же начала демонстрировать мастерство игры на блоке.

Стараниями Полина Ковалёвой «Тулица» смогла выиграть второй сет и сравнять счёт в матче. «Ленинградка» захватила лидерство в начале следующей партии – 6:2. Не без ошибок, но команда Александра Кашина сумела довести третий сет до победы – 25:21. «Тулица» явно не собиралась сдаваться и повела 5 очков в четвёртой партии. Важно было не довести дело до тай-брейка. и «Ленинградке» это удалось. Отличились Анастасия Чернова и Анастасия Гарелик, а решающее очков принесла петербурженкам Валерия Романова – 25:23 и 3–1 в матче. Самыми результативными в составе победительниц стали Гарелик (18 очков) и Чернова (17 очков).

Победа над «Тулицей» стала для «Ленинградки» пятой за шесть туров: «Пчёлки» занимают третье место в таблице Суперлиге. Лидируют «Динамо Ак-Барс» и калининградский «Локомотив» – по 6 побед.

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