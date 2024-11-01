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Питерец.ру » Спорт » Российская шахматистка Александра Горячкина вничью завершила партию 2-го тура этапа Гран-При ФИДЕ в Шымкенте с Бибисарой Асаубаевой (Казахстан)

Российская шахматистка Александра Горячкина вничью завершила партию 2-го тура этапа Гран-При ФИДЕ в Шымкенте с Бибисарой Асаубаевой (Казахстан)

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Опубликовал: Пётр Балякин
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Фото:
womengrandprix.fide.com
18-летняя индийская шахматистка Дивья Дешмух (на фото) в этом туре сыграла вничью с россиянкой Екатериной Лагно.

Дополнительная интрига партии 2-го тура этапа женского Гран-При ФИДЕ в казахстанском Шымкенте между российской шахматисткой Александрой Горячкиной и «хозяйкой поля» Бибисарой Асаубаевой была в том, что Асаубаева пару лет представляла Россию. Но подававшая очень большие шахматные надежды Асаубаева вернулась в родной для себя Казахстан и в этом году успешно выступила на шахматной олимпиаде. Гран-При ФИДЕ – это помимо престижа и призовых ещё и возможность получить путёвку в претендентский турнир, а в Торонто – 2024 Асаубаева не отобралась.

Горячкина избрала в качестве дебютного варианта Испанскую партию. На 26-м ходу соперницы разменяли ферзей, а 35-м – приплыли в ничейную гавань. В 3-м туре Горячкина чёрными сыграет с Дивьей Дешмух из Индии, которую Александра прошла на Кубке мира в Баку.

Именно с Дешмух белыми боролась в этом туре чемпионка России Екатерина Лагно – ничья после повторения ходов.

Лидируют три участницы, набравшие по 1,5 очка – Асаубаева, Тань Чжунъи (КНР) и гречанка Ставрула Цолакиду. У Горячкиной, Лагно, Дешмух, Хампи Конеру и Монгонтуул – по 1 очку.

«Питерец.ру» планирует сообщить об итогах турнира в Шымкенте и надеется на успешное выступление российских участниц – Горячкиной и Лагно.

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