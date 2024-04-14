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Питерец.ру » Спорт » На женском претендентском турнире в Торонто после 8-го тура лидируют три шахматистки, среди которых и россиянка Александра Горячкина

На женском претендентском турнире в Торонто после 8-го тура лидируют три шахматистки, среди которых и россиянка Александра Горячкина

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Опубликовал: Пётр Балякин
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Фото:
fide.com
Нургюль Салимова (на фото) в этом туре сыграла вничью белыми фигурами.

«Питерец.ру» возвращается к главному событию в мире шахмат – продолжающемуся в Канаде претендентскому турниру. В соревновании среди прекрасной половины человечества интрига закручивается всё сильнее. По итогам 8-го тура лидируют уже три участницы – тем интереснее будет второй круг и развязка.

По условиям организаторов, на старте первого и второго кругов представительницы одной страны играли между собой – дабы исключить возможность потенциального сговора на финише. Российских любителей шахмат вряд ли удивила ничья между Екатериной Лагно и Александрой Горячкиной, а вот представительницы КНР сыграли результативно: Ли Тинцзэ победила Тань Чжунъи и догнала свою соотечественницу в турнирной таблице. Лидирует трио в составе Горячкиной, Тань Чжунъи и Ли Тинцзэ – у всех по 5 очков. При этом в первом круге Тань Чжунъи победила Ли Тинцзэ, обе победы одержаны чёрными – как знать, не повлияет ли именно это обстоятельство на итоговые места в случае равенства очков при расчёте дополнительных коэффициентов.

В следующем туре играющие в Торонто под флагом ФИДЕ Горячкина и Лагно, у которой 4,5 очка, сыграют чёрными. Соперницей Лагно станет Хампи Конеру из Индии, победившая в 8-м туре Рамешбабу Прагнанандху Вайшали.



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