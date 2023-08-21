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Питерец.ру » Спорт » Российская шахматистка Александра Горячкина победила Нургюль Салимову из Болгарии в финале Кубка мира в Баку, счёт – 2,5:1,5

Российская шахматистка Александра Горячкина победила Нургюль Салимову из Болгарии в финале Кубка мира в Баку, счёт – 2,5:1,5

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Опубликовал: Пётр Балякин
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Фото:
ruchess.ru
Все россияне выступали в Баку под нейтральным флагом – таково решение ФИДЕ.  

«Питерец.ру» поздравляет Александру Горячкину с трудной победой в финале женского Кубка мира: на первом подобном турнире два года назад Горячкина в финале уступила тогда ещё не уехавшей из России в Швейцарию Александре Костенюк.

Путь в финал у Горячкиной был следующим: россиянка начала борьбу сразу со второго раунда, в котором победила кубинку Ордас Вальдес (1,5:0,5). С тем же результатом (победа и ничья) Александра отправила домой с Кубка мира Дивью Дешмух (Индия) и Нино Бациашвили (Грузия). Трудным получился четвертьфинал с соотечественницей Дешмух – Харикой Дронавалли, но Горячкина оказалась сильнее (5:4). В полуфинале случился реванш за претендентский матч в Хиве: китаянка Тань Чжунъи была переиграна Горячкиной максимально уверенно – 1,5:0,5.

В финале с главной сенсацией турнира – Нургуль Салимовой из Болгарии (на фото) – Горячкина играла излишне осторожно. Обе классические партии завершились вничью, а в первой укороченной партии тай-брейка Салимова получила внушительное преимущество. Но Горячкина перешла в атаку и добилась ничьей, а в следующей партии выиграла эндшпиль «конь против слона», вынудив начавшуюся ошибаться соперницу капитулировать после 105-го хода белых. Счёт финала – 2,5:1,5.

 

 

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