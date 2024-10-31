В 1-м туре этапа Гран-При ФИДЕ в Шымкенте Александра Горячкина сыграла вничью с действующей чемпионкой России Екатериной Лагно, а Тань Чжунъи победила Элизабет Петц

«Питерец.ру» продолжает следить за шахматной жизнью: несмотря на некоторые организационные сложности, россияне продолджают принимать участие в международных турнирах. Этап женского Гран-При ФИДЕ стартовал в казахстанском Шымкенте, состав участниц впечатляет – Александра Горячкина, Екатерина Лагно, Нургюль Салимова (Болгария) и Хампи Конеру (Индия) в этом году участвовали в претендентском турнире в Торонто, а Тань Чжунъи (КНР) заняла там первое место и добилась права на матч с чемпионкой мира Цзюнь Вэнцзюнь.

Китайская шахматистка выиграла и на старте шымкентского турнира, на 107-м ходу вынудив сдаться Элизабет Петц из Германии. Родившаяся ещё в ГДР Петц начала заниматься шахматами под руководством отца-гроссмейстера и быстро добилась успехов. Выиграли в 1-м туре турнира в Шымкенте ещё две участницы: Бибисара Асаубаева чёрными обыграла Нургюль Салимову, а гречанка Ставрула Цолакиду нанесла поражение Монгонтуул.

Победительница Суперфинала в Барнауле Лагно (на фото) предсказуемо сыграла вничью с Горячкиной: эта партия продолжалась до глубого эндшпиля. Две представительницы Индии – Конеру и стремительно набирающая рейтинг Дивья Дешмух – тоже разошлись миром. Во 2-м туре Горячкина встретится с Асаубаевой.



