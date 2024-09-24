Триумфом шахматистов и шахматисток Индии завершилась 45-я олимпиада, проходившая в Будапеште.

Раз уж «Питерец.ру» посвятил пару новостей завершившейся в воскресенье шахматной олимпиаде, то нельзя не подвести итоги мужского и женского турниров. Мужская сборная Индии оказалась вне конкуренции, выиграв с большим отрывом. Прекрасно выступил рвущийся в шахматную элиту Арджун Эригайси, набравший 10 очков из 11 возможных. А победитель претендентского турнира в Торонто Доммараджу Гукеш набрал 9 из 10 на первой доске, победив Предке, Вэй И, Магсудлу, Каруану и Федосеева (экс-петербуржец ранее поверг Магнуса Карлсена в 9-м туре). На фоне Гукеша чемпион мира Дин Лижэнь олимпиаду просто провалил – 7 ничьих и поражение от Ле Куанг Льема из Вьетнама.

Обладателей второго и третьего мест в мужском турнире определял коэффициент: по 17 очков набрали сразу пять команд (Узбекистан, КНР, США, Армения и Сербия с Предке и Сараной в составе). В итоге серебро досталось американцам, в составе которых 8 очков из 10 набрал Левон Аронян. Третьей стала выигравшая предыдущую олимпиаду сборная Узбекистана (у Абдусатторова – 9 очков из 11). Никита Витюгов и сборная Англии – на 20-м месте.

Победой сборной Индии завершился и женский турнир, второе место занял ведомый Бибисарой Асаубаевой Казахстан, третьими стали американки.