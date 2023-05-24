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Питерец.ру » Спорт » Лучшая шахматистка России Александра Горячкина на Кипре не смогла взять реванш за неудачу в Хиве и приблизиться к лидирующей Вагнер

Лучшая шахматистка России Александра Горячкина на Кипре не смогла взять реванш за неудачу в Хиве и приблизиться к лидирующей Вагнер

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Опубликовал: Пётр Балякин
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Фото:
fide.com
Два подряд тяжёлых эндшпиля завершились для Горячкиной ничьими, а как другие россиянки?

Неожиданным лидером кипрского этапа женского Гран-при ФИДЕ и после 8-го тура продолжает быть Динара Вагнер. Родившаяся в Элисте, а ныне представляющая на 64-клеточном поле Германию Вагнер (ранее известная как Дорджиева) набрала 5,5 очков после сегодняшней ничьей с россиянкой Полиной Шуваловой. Соотечественница Шуваловой Екатерина Лагно, тоже выступающая на Кипре под флагом ФИДЕ, удержала позицию против грузинской шахматистки Дзагнидзе – ничья. «Питерец.ру» заметил, что в данный момент все три россиянки набрали на турнире одинаковое количество очков – 4,5 из 8 возможных, но их партии протекали по-разному.

Если Лагно «зевнула» поражение одним ходом в прошлом туре, а Шувалова делает спокойные ничьи, то Александра Горячкина сыграла второй сложный эндшпиль подряд. Накануне участница матча за мировую шахматную корону изобретательно добилась уравнения против представительницы Азербайджана Мамедзаде, а в 8-м туре Горячкиной противостояла соперница по хивинскому полуфиналу претендентского матча в Хиве – Тань Тжунъи из Китайской Народной Республики.

Игравшая белыми Горячкина разменяла ферзей уже в дебюте, но партия затянулась до эндшпиля «конь против слона» и завершилась вничью только на 62-м ходу.

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