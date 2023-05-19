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Питерец.ру » Спорт » На Кипре российская шахматная прима Александра Горячкина в карповском стиле выиграла эндшпиль у соперницы из Польши в 4-м туре женского Гран-при ФИДЕ

На Кипре российская шахматная прима Александра Горячкина в карповском стиле выиграла эндшпиль у соперницы из Польши в 4-м туре женского Гран-при ФИДЕ

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Опубликовал: Пётр Балякин
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Фото:
fide.com
Три россиянки – Горячкина, Лагно и Шувалова – вынуждены играть на Кипре под нейтральным флагом.

Александра Горячкина буквально вымучила победу у более слабой по рейтингу соперницы – Оливии Киолбасы из Польши. Майский рейтинг Горячкиной – 2571, соответствующий показатель Киолбасы – 2422.

Сегодня король Горячкиной уже в миттельшипиле оказался на 3-й горизонтали, после чего соперница допустила серьёзную ошибку. Но Александра решила форсировать размен ферзей и растеряла преимущество. В ладейном эндшпиле со слоном против коня у чёрных Горячкина упустила ещё одну возможность достичь победы раньше, чем на 61-м ходу. Другие пять партий игрового дня завершились вничью.

Начав кипрский этап Гран-при ФИДЕ с поражения от слабейшей по рейтингу участницы – Динары Вагнер из Германии, участница матча на первенство мира 2020 года прибавила. Победив во 2-м туре Нану Дзагнидзе (Грузия), Горячкина затем сыграла вничью с Александрой Костенюк (Швейцария).

После 4-го тура лидируют Екатерина Лагно (Россия) и экс-чемпионка мира Тан Чжунъи (КНР) – по 3 очка. Места со 3-го по 6-е делят Вагнер, Дронавалли (Индия), и россиянки Горячкина и Полина Шувалова, у всех – по 2,5 очка. Дзагнидзе идёт седьмой (2 очка), а Костенюк, Хотенашвили (Грузия) и Мамедзаде (Азербайджан) расположились на 8–10 местах, набрав по 1,5 очка.

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