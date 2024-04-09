Российская шахматистка Александра Горячкина набрала 2,5 очка после 4-го тура претендентского турнира в Торонто и пока идёт второй

Поскольку ФИДЕ проводит мужской и женский претендентский турниры одновременно, «Питерец.ру» просто не успевает сообщить все подробности. На этот раз речь пойдёт о женском турнире, в котором пока лидирует китаянка Тань Чжунъи. Экс-чемпионка мира начала с двух побед (над своей соотечественницей Ли Тинцзэ в 1-м туре и над Рамешбабу Вайшали во 2-м), после чего сыграла вничью с самой опытной участницей турнира Хампи Конеру из Индии. А по итогам 4-го тура Тань Чжунъи набрала 3 очка из 4 возможных и теперь готовится к партии с Нургюль Салимовой (Болгария).

Выступающие в Торонто под нейтральным флагом россиянки Екатерина Лагно и Александра Горячкина пока не проигрывают. Дела Горячкиной складываются чуть лучше – 2,5 очка против 2 у супруги Александра Грищука. В 3-м туре Горячкина сделал спокойную ничью с Ли Тинцзэ, после чего завершила миром довольно скучную внешне партию с сестрой Рамешбабу Пранганандхи. В следующем туре соперницей Горячкиной станет Конеру: россиянка будет играть чёрными.

Пока турнирная таблица женского претендентского турнира довольно плотная, а больше одной результативной партии было лишь во 2-м туре. За каждую ничью шахматистки получат порядка 175 000 рублей, за каждую победу – вдвое больше.







