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Питерец.ру » Спорт » Российская шахматистка Александра Горячкина набрала 2,5 очка после 4-го тура претендентского турнира в Торонто и пока идёт второй

Российская шахматистка Александра Горячкина набрала 2,5 очка после 4-го тура претендентского турнира в Торонто и пока идёт второй

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Опубликовал: Пётр Балякин
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Фото:
fide.com
В 4-м туре Горячкиной противостояла Рамешбабу Вайшли из Индии (на фото).

Поскольку ФИДЕ проводит мужской и женский претендентский турниры одновременно, «Питерец.ру» просто не успевает сообщить все подробности. На этот раз речь пойдёт о женском турнире, в котором пока лидирует китаянка Тань Чжунъи. Экс-чемпионка мира начала с двух побед (над своей соотечественницей Ли Тинцзэ в 1-м туре и над Рамешбабу Вайшали во 2-м), после чего сыграла вничью с самой опытной участницей турнира Хампи Конеру из Индии. А по итогам 4-го тура Тань Чжунъи набрала 3 очка из 4 возможных и теперь готовится к партии с Нургюль Салимовой (Болгария).

Выступающие в Торонто под нейтральным флагом россиянки Екатерина Лагно и Александра Горячкина пока не проигрывают. Дела Горячкиной складываются чуть лучше – 2,5 очка против 2 у супруги Александра Грищука. В 3-м туре Горячкина сделал спокойную ничью с Ли Тинцзэ, после чего завершила миром довольно скучную внешне партию с сестрой Рамешбабу Пранганандхи. В следующем туре соперницей Горячкиной станет Конеру: россиянка будет играть чёрными.

Пока турнирная таблица женского претендентского турнира довольно плотная, а больше одной результативной партии было лишь во 2-м туре. За каждую ничью шахматистки получат порядка 175 000 рублей, за каждую победу – вдвое больше.



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