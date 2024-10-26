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Питерец.ру » Спорт » Нижегородский мастер ФИДЕ Дмитрий Гольцев стал победителем блица на шахматном турнире «Мемориал Чигорина»

Нижегородский мастер ФИДЕ Дмитрий Гольцев стал победителем блица на шахматном турнире «Мемориал Чигорина»

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Опубликовал: Пётр Балякин
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Фото:
vk.com
Брат Екатерины Гольцевой является ещё и активным шахматным стримеров, ведущим свои трансляции в интернете.

Многолюдный шахматный турнир «Мемориал Чигорина» стартовал в Северной столице с выяснения отношений между блицорами. «Питерец.ру» насчитал среди двух с половиной сотен участников блица на чигоринском турнире шестерых гроссмейстеров – Никиту Афанасьева, Ивана Розума, Владимира Захарцова, Евгения Левина, Сергея Волкова и Андрея Орлова.

По итогам 11 туров, сыгранных 25 октября, по 9 очков набрали Афанасьев и мастера ФИДЕ Дмитрий Гольцев (Нижний Новгород) и его московский тёзка Ростовцевым из Москвы. Лучший дополнительный коэффициент помог стать победителем именно Гольцеву – известному «пулевику» и шахматному стримеру.

Гольцев стартовал с четырёх побед, после чего сбавил темп – только 0,5 очка в 5-м и 6-м турах. Но после поражения от петербуржца Максима Щукина будущий победитель чигоринского блиц-турнира набрал 4,5 из 5 на финише. Москвич Афанасьев играл бескомпромиссно – 9 побед и 2 поражения (от «хозяина поля» Мирослава Власенко и того же Щукина). Отлично шёл по турнирной дистанции петербургский международный мастер Кирилл Шубин – 8,5 очков за 10 туров, но последовал проигрыш Ростовцеву и шестое место.

Прошлогодний победитель «классики» Евгений Левин в 11-м туре сдался Афанасьеву и финишировал четырнадцатым.


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