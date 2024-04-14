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Питерец.ру » Спорт » Петербургский шахматист Кирилл Шубин стал победителем блиц-турнира памяти И. Я. Блехцина

Петербургский шахматист Кирилл Шубин стал победителем блиц-турнира памяти И. Я. Блехцина

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Опубликовал: Пётр Балякин
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Фото:
vk.com
Представительный шахматный блиц-турнир с участием семи гроссмейстеров состоялся в одном из бизнес-центров Северной столицы.

«Питерец.ру» поздравляет международного мастера Кирилла Шубина с красивой победой на блиц-турнире, посвящённом известному шахматному организатору Игорю Яковлевичу Блехцину (1941–2020). В стартовом листе турнира было семь гроссмейстеров – Даниил Линчевский, Евгений Алексеев, Сергей Лобанов, Алексей Гоганов, Максим Туров, Евгений Левин и Владимир Епишин. Но всех этих обладателей шахматного звания обошёл Шубин, набравший солидные 9,5 очков из 11 возможных.

До 9-го тура Шубин (на фото) играл с не самыми сильными соперниками, всё решилось на финише. После побед над Лобановым и Линчевским Шубин сделал ничью с Алексеевым и стал недосягаемым для преследователей. Вторым к финишу пришёл набравший 9 очков Алексеев, теперь представляющий Израиль. Из шестёрки тех участников турнира, кто набрал по 8,5 очков, лучший коэффициент оказался у Линчевского – ему досталась «бронза».

Пятое место занял нижегородец Дмитрий Гольцев – ещё и шахматный стример и родной брат участницы Суперфинала чемпионата России в Царском Селе Екатерины Гольцевой. А вот Гоганов (8 очков) не попал даже в первую десятку. Лучшими из представительниц прекрасного пола стали набравшие по 7 очков петербурженки Виктория Черняк и Татьяна Гетьман.

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